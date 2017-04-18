IP-видеокамеры IPEYE на складе ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 24.04.2017 11:05 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

Торговый дом «Лидер-СБ» сообщает о поступлении на склад IP-видеокамер торговой марки IPEYE.

Мы рады сообщить вам о том, что теперь, на нашем складе в наличии есть сетевые камеры IPEYE с разрешением 1-2 Мп (купольные и цилиндрические, для наблюдения на улице и для использования в помещениях). Большое достоинство новинок — возможность записи данных в облако. Благодаря этому упрощается интеграция видеокамер в систему охранного наблюдения, а также доступ к видеозаписям и мониторингу. Они позволяют строить недорогие системы видеонаблюдения высокого разрешения.

Купольная IP-видеокамера IPEYE-DM1-S-3.6-01 с фиксированным объективом обладает разрешением 1 Мп. Она устанавливается в помещениях, в том числе, неотапливаемых. Технология 3D шумоподавления радикально улучшает качество изображения при слабой освещенности. IP-камера IPEYE-BM1-SUPR-3.6-01 — цилиндрическая, предназначена для улицы. Стабильно работает при -40 град. Цельсия. Фиксированный объектив не подвержен расфокусировке в процессе работы. А инфракрасная подсветка дальностью 15 м. позволяет наблюдать за обстановкой в полной темноте. Еще одна интересная модель — миниатюрная купольная камера IPEYE-DMA1.3-ARP-3.6-01 для помещений. Благодаря высокой чувствительности, она формирует четкое видеоизображение при освещенности всего 0.01 Люкс. А кроме того, поддерживает технологию PoE (дистанционное питание). Камера оборудована ИК-подсветкой.

Купольные IP-видеокамеры IPEYE-D2E-SUPR-2.8-12-01 и IPEYE-DA2E-SUPR-2.8-12-01 обладают схожими техническими характеристиками. При этом первая предназначена для помещений, вторая — для улицы. Видео разрешением Full HD транслируется по сети со скоростью 15 к/с. В разрешении 1.3 Мп передача ведется в реальном времени. Вариофокальный объектив позволяет точно настраивать сектор обзора. Наблюдение ведется со звуком. Дистанционное питание упрощает подключение видеокамер. Следующая пара видеокамер, IPEYE-DM2E-SR-3.6-01 и IPEYE-B2E-SUPR-2.8-12-02 построены на CMOS матрицах BG0803 и обладают превосходной чувствительностью — до 0.01 Люкс. Они предназначены для организации круглосуточного видеомониторинга и обладают разрешающей способностью 2 Мп. При подключении камерам не требуются статические IP-адреса, что упрощает работу. Все видеокамеры соответствуют стандарту ONVIF, поэтому совместимы с разнообразным сетевым оборудованием известных производителей. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на бюджетные модели IP-видеокамер IPEYE.