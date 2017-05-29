IP видеодомофоны Hikvision – уже в продаже в компании «Видеоглаз»
IP видеодомофоны Hikvision – уже в продаже в компании «Видеоглаз»
Новости участников портала \\ 31.05.2017 10:35 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Буквально на днях в компании «Видеоглаз» начались продажи IP домофонии Hikvision, которую можно купить по довольно низкой цене. На склад поступили индивидуальные и многоабонентские вызывные панели, мониторы (в том числе беспроводные) и дополнительное оборудование (коммутаторы, пульты консьержа и т.п.). Оборудованием можно управлять онлайн, в том числе и с мобильных устройств.
В конце мая компания Hikvision представила линейку оборудования IP домофонии, в которой есть буквально все необходимое для создания интеллектуальной системы с онлайн управлением и единым центром обработки данных. Поскольку раздел IP домофонии каталога Hikvision включает около десятка вызывных панелей на разное число абонентов (в продажу поступили одно-, двух-, четырех- и многоабонентские панели) – понятно, что с помощью новинок легко построить современный контроль доступа в частных и в многоквартирных домах, в гостиничных комплексах, в офисных и в бизнес-центрах.
С вызывными панелями сопрягаются 7-дюймовые мониторы, среди которых есть беспроводные (с блоком wi-fi) – например, такие, как стильный видеомонитор DS-KH6310-W с сенсорным экраном, который имеется в продаже в компании «Видеоглаз». Среди преимуществ этой доступной по стоимости модели можно отметить блок механических клавиш, удаленное управление дверью и прием / отправку текстовых сообщений. Вызов можно переадресовать на другие IP панели, IP мониторы или на пульт консьержа.
Кроме мониторов и вызывных панелей, в линейке IP домофонии Hikvision есть все необходимое для развертывания полнофункциональной системы: источники питания, коммутаторы, монтажные основания и т.п. Предусмотрено, что обновления и настройки будут «гибкими» и простыми – но без ущерба для эффективности системы домофонии. Возможность масштабирования, то есть наращивания системы реализована на уровне подключения дополнительных панелей, тогда при поступлении вызова на главную панель сигнал автоматически «уйдет» на остальные.
В функционале IP домофонии от Hikvision предусмотрены видеозвонки с одного устройства на другое, то есть владельцы разных квартир, коттеджей или офисов смогут легко связываться между собой. Реализована поддержка подключения дополнительных камер (до 16!), благодаря чему обычную недорогую систему «вызывная панель-монитор» можно превратить в настоящую систему безопасности с надежным видеоконтролем всего происходящего поблизости.
Источник: www.videoglaz.ru
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