IP-камеры IDIS с нестандартным фокусным расстоянием

Новости участников портала \\ 04.09.2017 17:24 \\ IDIS \\ г.Москва,

Фокусное расстояние объектива является одним из наиболее значимых параметров, определяющим угол обзора и величину оптического зума камеры наблюдения.

Как правило, при использовании IP-камер с постоянным фокусным расстоянием, оно составляет 2.8 мм или 3.6 мм. Для сетевых камер с вариофокальным объективом традиционно используется диапазон 2.8-12 мм. Однако, для решения некоторых специфичных задач видеонаблюдения не достаточно стандартных значений.

Именно поэтому в линейке оборудования компании IDIS представлены модели с нестандартными фокусными расстояниями, позволяющие решать различные задачи:

камера наблюдения DC-E3212WRX-6.0 имеет объектив с фиксированным фокусным расстоянием 6 мм ,

, модели видеокамер DC-T3243HRX и DC-T1244WR – варифокальный объектив 9-22 мм.

Кроме того, IP-камеры IDIS имеют возможность активации так называемого коридорного режима, когда изображение с камеры ротируется на 90°. В совокупности с возможностями оптического зума, коридорный режим позволяет успешно организовывать видеонаблюдение за периметром большой протяженности, значительно снижая количество требуемых для этого камер.