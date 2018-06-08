IP-камера STC-IPM3933A Darkbuster в сборе и по частям
IP-камера STC-IPM3933A Darkbuster в сборе и по частям
Новости участников портала \\ 03.07.2018 17:20 \\ "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ Москва
Компания "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" совместно с порталом iXBT провели большой интегральный тест IP-камеры Smartec STC-IPM3933A Darkbuster. Тестирование проводилось инженерами портала iXBT и отличалось объективностью и системным подходом. Ни один элемент видеокамеры не был обойден вниманием.
Компания "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" совместно с порталом iXBT провели большой интегральный тест IP-камеры Smartec STC-IPM3933A Darkbuster. Тестирование проводилось инженерами портала iXBT и отличалось объективностью и системным подходом. Ни один элемент видеокамеры не был обойден вниманием.
Как часто выбор видеокамеры ограничивается только знакомством с ее краткими техническими характеристиками. Проведение полноценного тестирования это возможность заранее узнать обо всех особенностях монтажа, настройки и эксплуатации и быть готовым к инсталляции оборудования на объекте. Качественно проведенная работа предоставляет гораздо больше практической информации, чем сухой текст "Руководства по эксплуатации". Цель данного исследования была определить, какие преимущества имеет использование одной управляемой скоростной купольной камеры взамен нескольких неуправляемых.
При тестировании IP-камеры Smartec STC-IPM3933A Darkbuster были не только проверены все заявленные характеристики. Весь процесс монтажа, инсталляции управления проверены на реально смонтированной и подключенной видеокамере. По каждому пункту приведены комментарии и подробный список действий. Подробное описание этого исследования в свободном доступе.
Прежде всего изучена конструкция видеокамеры и даны пояснения к каждому элементу и их функционалу.
Далее автор проанализировал способы крепления и опробовал их на отдельной конструкции. Поскольку речь идет о поворотной модели, то особое внимание было уделено защите от различных перегрузок. Одновременно был произведен монтаж кабельных трасс и даны соответствующие комментарии.
Настройка видеокамеры производилась в соответствии с руководством и с использованием дополнительных утилитов. В работе приведено очень много дополнительных рекомендаций: вплоть до пошаговых инструкций для различных ситуаций. Одновременно исследовались и интерфейсы управления видеокамерой.
Напоминаем, что цель исследования это выявить преимущество управляемой камеры и удобство пользования ее функциями. Тестированию подверглись и поворотный механизм, и управление зумом и работа с инфракрасной подсветкой. Что касается последней ,то приведены кадры различных сцен.
Отдельное внимание было уделено работе с видеоаналитикой и фиксации тревожных событий. Подробно рассмотрены интерфейсы работы с информацией.
Предлагаем посмотреть наш видеообзор IP-камеры Smartec STC-IPM3933A/1 Darkbuster:
Перечислим обнаруженные достоинства аппарата по результатам исследования:
- быстрый и точный поворотно-наклонный механизм
- высококачественная оптическая система с 30-кратным зумом
- мощная инфракрасная раздельная подсветка для ближней и дальней зон с адаптивным уменьшением угла по мере увеличения оптического зума
- беспрерывная трансляция до трех потоков одновременно с частотой до 50 кадров в секунду
- питание через Ethernet (PoE) или от адаптера постоянного тока 12 В
- наличие четырех тревожных входов и одного выхода
- встроенные функции аудио, позволяющие подключить внешнее оборудование (микрофон, усилитель)
- поддержка ONVIF
- изменение качества видеопотока при срабатывании тревоги
- эффективная система шумоподавления
Данная работа выходит за рамки изучения отдельной модели видеокамеры. Рассмотренные конструктивные и функциональные особенности лежат в основных решениях огромного ассортимента видеокамер компании "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ". Изучение данного материала поможет применить более профессиональный подход к построению системы видеонаблюдения и ее использовании.
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