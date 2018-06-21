IP-камера от "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ": вандалозащищенность в компактном корпусе

IP-камера от "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ": вандалозащищенность в компактном корпусе

IP-камера от "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ": вандалозащищенность в компактном корпусе

Новости участников портала \\ 12.12.2018 14:10 \\ "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ Москва

КМОП-матрица SonyStarvis™ IMX307 и объектив с фокусным расстоянием 2.8 мм в новой малогабаритной IP-Камере STC-IPM3407A/4 2.8 мм Estima. Благодаря высокому классу климатической защиты и вандалозащищенному корпусу может быть использована для уличной установки в условиях ограниченного пространства

Новая КМОП-матрица SonyStarvis™ IMX307 и объектив с фокусным расстоянием 2.8 мм в новой модели малогабаритной IP-КамерыSTC-IPM3407A/4 2.8 мм Estima. Благодаря высокому классу климатической защиты, и вандалозащишенному корпусу камера может быть использована для уличной установки в условиях ограниченного пространства.

Камера оснащена ИК-подсветкой до 25 метров и имеет аппаратный WDR 140 дБ. Новинка способна работать при температурах от -40 до +60 °С. Обеспечивает передачу трех потоков видео в форматах H.265, H.264 и M-JPEG, с битрейтом до 16 Мбит/с. Имеется детектор движения и детектор внешнего воздействия. Оснащена встроенным микрофоном.

  • КМОП-матрица 1/2.8” 2 MпSonyStarvis™ IMX307
  • Разрешение до Full HD при 30 к/с
  • Сжатие H.265, Н.264, M-JPEG
  • Фиксированный объектив 2.8 мм
  • Минимальная освещенность 0.002/0 лк (цв/ч.б. ИК-подсветка вкл.)
  • Аппаратный WDR 140 дБ
  • ИК-подсветка (до 25 м)
  • Шумоподавление 2D/3D DNR
  • Детектор внешнего воздействия на камеру
  • Слот для карты памяти
  • Встроенный микрофон
  • Вандалозащищенный корпус IK10
  • Уличное исполнение IP67
  • Питание РоЕ

ТРЕХПОТОКОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ДО 30 К/С
Модель способна передавать три потока видео в трех форматах (H.265, H.264 и M-JPEG) с битрейтом до 16 Мбит/с. Имеется возможность выбирать алгоритм сжатия, а также индивидуально настраивать параметры видеопотока, его разрешение и фреймрейт. Камера способна транслировать видео с максимальным фреймрейтом 30 к/с при разрешении Full HD (1920x1080). Поддержка трех кодеков позволяет адаптироваться к полосе пропускания используемой сети и обеспечить разную скорость и качество текущего отображения и записи.

ШИРОКИЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН WDR
При активации функции широкого динамического диапазона WDR (140 дБ) IP-камера задействует каждые два кадра, формируемых КМОП-матрицей со скоростью 50 к/с, для формирования итогового видеопотока со скоростью 25 к/с, что обеспечивает получение сбалансированного по яркости видео при контрастном освещении на объекте, встречной или фоновой засветке и т.д.

ВСЕПОГОДНОЕ ВАНДАЛОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, ИК-ПОДСВЕТКА
Новинка способна работать в различных климатических условиях при температурах от -40 до +60 °С. Вандалоустойчивый корпус имеет степень климатической защиты IP67 и вандалозащиты IK10. В условиях отсутствия освещения на объекте активируется работа 4 встроенных в камеру матричных ИК-светодиодов, что обеспечивает дальность ИК-подсветки до 25 метров.

МАЛОГАБАРИТНЫЙ КОРПУС
Габариты корпуса камеры позволяют рассматривать её для установки внутри помещений, в которых установка камеры больших габаритов может создать неудобства, например, в лифтах, на технических этажах, в подъездах, в операционных кассах и т.п. При этом, благодаря вандалозащищенному исполнению, в случае если камера находится на небольшой высоте от пола, будет непросто повредить камеру случайно или умышленно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В IP-камере имеется детектор движения и детектор внешнего воздействия на камеру (например, сдвига). Камера оснащена встроенным микрофоном, а в качестве одного из способов реакции на срабатывание тревоги, камера способна отправлять уведомления на SIP-телефоны. Поддержка протокола SNMP может сильно упростить пусконаладку и обеспечить качественный мониторинг в большой или распределенной сети.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ
Монтаж возможен как на горизонтальные (потолок), так и на вертикальные поверхности (стены) благодаря 3-осевому креплению модуля камеры. Для крепления камеры к вертикальным поверхностям можно использовать специальный кронштейн STB-C73. Для аккуратного монтажа с возможностью удобного отключения линии опционально доступна монтажная база STB-C71.

Видеокамеру STC-IPM3407A/4 2.8 мм Estima можно приобрести у Партнёров компании "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ".

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