IP-камера от "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ": вандалозащищенность в компактном корпусе
IP-камера от "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ": вандалозащищенность в компактном корпусе
Новости участников портала \\ 12.12.2018 14:10 \\ "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ Москва
КМОП-матрица SonyStarvis™ IMX307 и объектив с фокусным расстоянием 2.8 мм в новой малогабаритной IP-Камере STC-IPM3407A/4 2.8 мм Estima. Благодаря высокому классу климатической защиты и вандалозащищенному корпусу может быть использована для уличной установки в условиях ограниченного пространства
Новая КМОП-матрица SonyStarvis™ IMX307 и объектив с фокусным расстоянием 2.8 мм в новой модели малогабаритной IP-КамерыSTC-IPM3407A/4 2.8 мм Estima. Благодаря высокому классу климатической защиты, и вандалозащишенному корпусу камера может быть использована для уличной установки в условиях ограниченного пространства.
Камера оснащена ИК-подсветкой до 25 метров и имеет аппаратный WDR 140 дБ. Новинка способна работать при температурах от -40 до +60 °С. Обеспечивает передачу трех потоков видео в форматах H.265, H.264 и M-JPEG, с битрейтом до 16 Мбит/с. Имеется детектор движения и детектор внешнего воздействия. Оснащена встроенным микрофоном.
- КМОП-матрица 1/2.8” 2 MпSonyStarvis™ IMX307
- Разрешение до Full HD при 30 к/с
- Сжатие H.265, Н.264, M-JPEG
- Фиксированный объектив 2.8 мм
- Минимальная освещенность 0.002/0 лк (цв/ч.б. ИК-подсветка вкл.)
- Аппаратный WDR 140 дБ
- ИК-подсветка (до 25 м)
- Шумоподавление 2D/3D DNR
- Детектор внешнего воздействия на камеру
- Слот для карты памяти
- Встроенный микрофон
- Вандалозащищенный корпус IK10
- Уличное исполнение IP67
- Питание РоЕ
ТРЕХПОТОКОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ДО 30 К/С
Модель способна передавать три потока видео в трех форматах (H.265, H.264 и M-JPEG) с битрейтом до 16 Мбит/с. Имеется возможность выбирать алгоритм сжатия, а также индивидуально настраивать параметры видеопотока, его разрешение и фреймрейт. Камера способна транслировать видео с максимальным фреймрейтом 30 к/с при разрешении Full HD (1920x1080). Поддержка трех кодеков позволяет адаптироваться к полосе пропускания используемой сети и обеспечить разную скорость и качество текущего отображения и записи.
ШИРОКИЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН WDR
При активации функции широкого динамического диапазона WDR (140 дБ) IP-камера задействует каждые два кадра, формируемых КМОП-матрицей со скоростью 50 к/с, для формирования итогового видеопотока со скоростью 25 к/с, что обеспечивает получение сбалансированного по яркости видео при контрастном освещении на объекте, встречной или фоновой засветке и т.д.
ВСЕПОГОДНОЕ ВАНДАЛОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, ИК-ПОДСВЕТКА
Новинка способна работать в различных климатических условиях при температурах от -40 до +60 °С. Вандалоустойчивый корпус имеет степень климатической защиты IP67 и вандалозащиты IK10. В условиях отсутствия освещения на объекте активируется работа 4 встроенных в камеру матричных ИК-светодиодов, что обеспечивает дальность ИК-подсветки до 25 метров.
МАЛОГАБАРИТНЫЙ КОРПУС
Габариты корпуса камеры позволяют рассматривать её для установки внутри помещений, в которых установка камеры больших габаритов может создать неудобства, например, в лифтах, на технических этажах, в подъездах, в операционных кассах и т.п. При этом, благодаря вандалозащищенному исполнению, в случае если камера находится на небольшой высоте от пола, будет непросто повредить камеру случайно или умышленно.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В IP-камере имеется детектор движения и детектор внешнего воздействия на камеру (например, сдвига). Камера оснащена встроенным микрофоном, а в качестве одного из способов реакции на срабатывание тревоги, камера способна отправлять уведомления на SIP-телефоны. Поддержка протокола SNMP может сильно упростить пусконаладку и обеспечить качественный мониторинг в большой или распределенной сети.
ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ
Монтаж возможен как на горизонтальные (потолок), так и на вертикальные поверхности (стены) благодаря 3-осевому креплению модуля камеры. Для крепления камеры к вертикальным поверхностям можно использовать специальный кронштейн STB-C73. Для аккуратного монтажа с возможностью удобного отключения линии опционально доступна монтажная база STB-C71.
Видеокамеру STC-IPM3407A/4 2.8 мм Estima можно приобрести у Партнёров компании "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ".
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