IP камера Beward B1510RV с высокой чувствительностью – уже в продаже в компании ...
IP камера Beward B1510RV с высокой чувствительностью – уже в продаже в компании «Видеоглаз»
Новости участников портала \\ 14.02.2017 12:35 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Всепогодная сетевая 1 Мп камера Beward B1510RV ведет видеонаблюдение в дневном режиме при освещенности до 0,08 лк, а купить ее можно по низкой цене в компании «Видеоглаз». Новинка с объективом 2,8 – 12 мм формирует качественную картинку и легко выдерживает перепады температур от -45 до 50 градусов. За четкость и контрастность видео «отвечают» динамический диапазон DWDR, несколько способов подавления шумов, анти-туман и другие функции.
Новая уличная IP камера Beward B1510RV построена на современной 1 Мп КМОП матрице Exmor с высокой светочувствительностью. Новинка работает в дневном (то есть в цветном) режиме съемки при освещенности до 0,008 лк, в ночном – до 0,002 лк, а при активации ИК подсветки на 20 метров освещение ей вообще не требуется. Поскольку камера B1510RV превосходно адаптирована к климатическим особенностям России (она работает в диапазоне -45…50 градусов и имеет защиту от внешних воздействий IP66) – компания «Видеоглаз» рекомендует ее для мониторинга на открытом воздухе, в том числе и там, где нет ночного освещения.
Недорогая камера B1510RV поставляется с объективом 2,8 – 12 мм с автодиафрагмой, то есть она одинаково четко зафиксирует предметы, находящиеся на разном расстоянии от нее, а угол обзора по горизонтали может варьироваться от 30 и до 85 градусов. Изображение транслируется в два потока, а его качество будет высоким при любой освещенности – в условиях яркого солнца, тумана, при недостаточном или чрезмерно контрастном освещении.
Оптимизация картинки в камере Beward B1510RV производится с помощью ряда функций – таких, как цифровой расширенный динамический диапазон, анти-туман, «умное» подавление шумов, баланс белого и т.п. Изображение будет иметь оптимальную четкость и контрастность при съемке в условиях дождя, тумана, резких светотеней или, к примеру, при недостаточной освещенности, а в дневном режиме – еще и с естественной цветопередачей.
Таким образом, главное достоинство камеры Beward B1510RV – качественная 1 Мп картинка в реальном времени при любой освещенности, причем при уровне до 0,008 лк (то есть большую часть суток) новинка будет формировать цветное видео высокого качества. Из других особенностей цилиндрической камеры B1510RV отметим возможность подведения питания по PoE, запись тревожного видео на карту памяти и поставку в комплекте с кронштейном (со скрытой проводкой кабеля в нем).
Источник: www.videoglaz.ru
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