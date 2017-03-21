IP-793S купольная поворотная IP видеокамера

2 Мп (1080Р) 1/2.7 CMOS SONY IMX322, (до 30 FPS), процессор Ambarella S2Lm, поворотный механизм Panasonic поворотная PTZ видеокамера 360 градусов с оптическим увеличением 3х и автофокусом (2.8-8мм), аудиовход ,ИК-подсветка 2 Ик диода (до 20м), 256 Preset, день/ночь, чувствительность 0,01 люкс(ЦВ.); 0 люкс(ч\б), D-WDR, яркость, детектор движения, DC12V (600mА), -45°С...+50°С, IР54

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