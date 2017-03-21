IP-793S купольная поворотная IP видеокамера
IP-793S купольная поворотная IP видеокамера
Новости участников портала \\ 27.03.2017 00:59 \\ Джи Ай Системз \\ Москва
2 Мп (1080Р) 1/2.7 CMOS SONY IMX322, (до 30 FPS), процессор Ambarella S2Lm
2 Мп (1080Р) 1/2.7 CMOS SONY IMX322, (до 30 FPS), процессор Ambarella S2Lm, поворотный механизм Panasonic поворотная PTZ видеокамера 360 градусов с оптическим увеличением 3х и автофокусом (2.8-8мм), аудиовход ,ИК-подсветка 2 Ик диода (до 20м), 256 Preset, день/ночь, чувствительность 0,01 люкс(ЦВ.); 0 люкс(ч\б), D-WDR, яркость, детектор движения, DC12V (600mА), -45°С...+50°С, IР54
Новости участников портала
В связи с плановым переездом, 30 и 31 марта мы работать не будем!
Новости участников портала \\ 26.03.2017 16:44 \\ ЗАО "РусГард" \\ Москва
г. Москва, Сигнальный проезд, д.19, 3-й этаж
EZVIZ представила на российском рынке полнофункциональную систему «умный дом»
Новости участников портала \\ 24.03.2017 15:19 \\ EZVIZ \\ Москва
EZVIZ представила централизованное решение «умный дом»
Новые IP-видеокамеры Sarmatt в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 24.03.2017 11:08 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Sarmatt SR-ID25F36IRL и SR-ID25V2812IRL.
Решение для ритейла от ITV и компании “Видеоглаз» - теперь намного выгоднее
Новости участников портала \\ 24.03.2017 10:38 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Ритейлеры получили возможность организовать решение для торговли на базе пакета ITV «Интеллект Лайт», причем подключить кассовый терминал теперь можно по низкой цене через компанию «Видеоглаз». Работа с отчетами по кассе через браузер включена в базовое ПО ITV «Интеллект Лайт»; кроме того, в продаже появился специальный пакет для розничной торговли Retail Pack.
STELBERRY и компания «Видеоглаз» представляют цифровые активные микрофоны M-80 и M-90
Новости участников портала \\ 23.03.2017 11:22 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Инновационные активные микрофоны STELBERRY M-80 и STELBERRY M-90 разработаны специально для видеонаблюдения, а купить можно уже сегодня в компании «Видеоглаз» по низкой цене. Новинки являются всенаправленными, они оборудованы MEMS микрофонами, имеют широкую полосу пропускания и минимальный уровень шума. В них есть регулировка чувствительности, фильтры высоких и низких частот, функция включения/отключения АРУ.
Новые HD-AHD видеокамеры Vision Hi-Tech в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 23.03.2017 11:10 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-AHD видеокамер Vision Hi-Tech VCL-P4D2H-P4 и VCQ-F3D2H.
Новые HD-AHD видеокамеры Satvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 22.03.2017 11:23 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-AHD видеокамер Satvision SVC-D79 2.8 и SVC-D792 2.8.
Безопасность «под ключ» от СТБ – по франшизе с «Видеоглазом»
Новости участников портала \\ 22.03.2017 11:21 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Столичная компания «Системы технической безопасности» заключила партнерское соглашение «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ», и теперь она предлагает наилучшие цены на видеонаблюдение, ОПС, СКУД и другое оборудование. В рамках франшизы СТБ получила новый корпоративный сайт, а ее клиенты теперь могут пользоваться всеми партнерскими гарантиями, включая пожизненную гарантию на оборудование в сервисе.
В линейке Smartec появился сетевой видеорегистратор с 16 IP-каналами и поддержкой средств интеграции WARP
Новости участников портала \\ 21.03.2017 12:55 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Стильный компактный корпус с размерами 378х47х317 мм позволяет размещать видеорегистратор на столе либо консоли, а также крепить его в стойку при использовании адаптеров.
Новые IP-видеокамеры Satvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 21.03.2017 11:14 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Satvision SVI-D343V и SVI-S143.
Другие новости
Бюджетный ИБП на 12 В / 6 А Tantos ББП-60 TS – уже в продаже в компании «Видеоглаз»
ВИДЕОГЛАЗ \\ 27.03.2017 06:58
IP-793S купольная поворотная IP видеокамера
Джи Ай Системз \\ 27.03.2017 00:59
В связи с плановым переездом, 30 и 31 марта мы работать не будем!
ЗАО "РусГард" \\ 26.03.2017 16:44
Новости
Axis Communications выступит с докладом на конференции для проектировщиков видеонаблюдения PROIPvideo2017
Выставки \\ 24.03.2017
12 апреля 2017 года в Москве Павел Рожков, технический директор Axis Communications по региону Восточная Европа выступит с докладом на первой конференции для проектировщиков видеонаблюдения PROIPvideo2017
27 марта отмечается День войск национальной гвардии Российской Федерации
Выставки \\ 24.03.2017
Дата Дня Росгвадии выбрана не случайно: начиная с 1996 года, эта дата отмечалась как День Внутренних войск МВД, на основе которых и создана новая Федеральная структура – Национальная гвардия Российской Федерации.
Утверждена Концепция «Дня передовых технологий правоохранительных органов Российской Федерации»
Выставки \\ 24.03.2017
Согласно документу, подписанному директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующим войсками национальной гвардии Российской Федерации В.В.Золотовым и министром внутренних дел Российской Федерации генералом полиции Российской Федерации В.А.Колокольцевым, 26 и 27 мая на территории испытательного полигона НИИ «Геодезия» в Красноармейске пройдет «День передовых технологий правоохранительных органов РФ».
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