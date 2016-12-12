Новости участников портала \\ 14.12.2016 17:23 \\ ООО "ВИТ-Центр" \\ Санкт-Петербург

Для своих клиентов, приобретающих видеосервер Prof-IT VS в Санкт-Петербурге, компания "ВИТ-Центр" бесплатно предоставляет помощь квалифицированного инженера в проведении пусконаладочных работ на 1 рабочий день.

Современные реалии рынка видеонаблюдения выдвигают высокие требования к квалификации специалистов, которые занимаются внедрением и обслуживанием систем видеонаблюдения и интегрированных систем безопасности. Компания "ВИТ-Центр" по праву гордится штатом высококлассных инженеров, неоднократно подтвердивших свою квалификацию в сложнейших проектах.

Для своих клиентов, приобретающих видеосервер Prof-IT VS в Санкт-Петербурге, компания "ВИТ-Центр" бесплатно предоставляет помощь квалифицированного инженера в проведении пусконаладочных работ на 1 рабочий день. Бесплатный выезд специалиста в пределах КАД. Срок действия акции - до 1 февраля 2017 года.

Надежные серверы для видеонаблюдения Prof-IT VS нового поколения разработаны на базе процессоров поколения v3 с использованием памяти DDR4, что позволяет увеличить максимальную суммарную нагрузку на серверы для систем видеонаблюдения на 10-20% по сравнению с серверами предыдущего поколения. Видеосерверы Prof-IT VS оптимально отвечают растущим требованиям к цифровым системам видеонаблюдения, как по количеству камер, так и по функциональным возможностям программного обеспечения.

Для получения консультации по выбору модели видеосервера обращайтесь в отдел продаж "ВИТ-Центра".

http://vit-center.ru/sale/inzhener-v-komplekte/