"Интегра-С" является патентообладателем на изобретение "Способ и устройство ...
"Интегра-С" является патентообладателем на изобретение "Способ и устройство обеспечение безопасности моста" (Патент №2598803).
Новости участников портала \\ 05.05.2017 10:26 \\ Консорциум "Интегра-С" \\ Самара
Обеспечение безопасности мостов требует контроля не только проезжающего по нему автотранспорта, но и выявления нарушителей на прилегающей территории. Для эффективной охраны объекта целесообразно применять радиолокационные станции (РЛС) совместно с классическими средствами наблюдения.
Обеспечение безопасности мостов требует контроля не только проезжающего по нему автотранспорта, но и выявления нарушителей на прилегающей территории. Для эффективной охраны объекта целесообразно применять радиолокационные станции (РЛС) совместно с классическими средствами наблюдения. Особенно хорошо такие системы проявляют себя на больших открытых территориях.
Система безопасности моста, соединяющая два берега акватории, содержит автоматическое рабочее место (АРМ) оператора, на которое выводится вся информация о текущих и тревожных событиях. Так же с АРМ возможна настройка и ручное управление всеми устройствами системы. В систему входят датчики движения, пересечения линии, стационарные и поворотные камеры с ИК-подсветкой, программно-аппаратные комплексы «Интегра-Видео» для обработки и хранения данных с камер видеонаблюдения и РЛС.
При обнаружении цели при помощи РЛС, происходит ее идентификация (человек, группа лиц или средство передвижения), и поворотные камеры, находящиеся в данном квадрате, в автоматическом режиме направляются на объект. Одновременно с этим на АРМ приходит сигнал тревоги, и оператор получает всю собранную информацию о нарушении периметра безопасности. По изображениям с видеокамер осуществляется классификация объекта и принимается решение о задержании.
В качестве дополнительного оборудования для обеспечения безопасности моста могут применяться:
• Гидролокаторы для обнаружения объектов, движущихся по воде (под водой).
• Системы управления доступом в составе противотаранных устройств, шлагбаумов, заграждений, программно аппаратных комплексов «Интегра-СКД», контроллеров СКУД.
• Системы оповещения.
• Системы пожарной безопасности.
• Устройства контроля и управления инженерными сетями.
• Программно аппаратный комплекс «Интегра-КДД» для контроля дорожного движения по мосту.
• Программно-аппаратный комплекс «Интегра-Планета-4D» для объединения всех систем безопасности и мониторинга в единую 4D геоинформационную систему, предоставляя ситуационный анализ территорий и объектов, с отображением инцидентов и просмотром изменения обстановки по времени на многослойных 3D картах.
Выбор конкретных модулей системы безопасности моста подбирается индивидуально под охраняемый объект в зависимости от требований заказчика.
Подробнее о внедрениях систем для обеспечения безопасности мостов, можно узнать, обратившись к специалистам консорциума по телефону: +7(846)932-52-87 или по электронной почте sales@integra-s.com
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