Инновационные решения для охранных систем видеонаблюдения, ОПС и СКУД будут ...

Новости участников портала \\ 06.03.2017 15:54 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Повышенный интерес специалистов к компактным многофункциональным решениям отразился в охранном оборудовании для видеонаблюдения многих производителей.

Компания «АРМО-Системы» примет участие в 23-й Международной выставке оборудования для охранных систем видеонаблюдения, контроля доступа и охранно-пожарной сигнализации MIPS/Securika 2017, которая пройдет с 21 по 24 марта 2017 года на площадке московского выставочного комплекса «Экспоцентр». На стенде B303 во 2-м зале 2-го павильона «АРМО-Системы» познакомит посетителей и участников форума с интересными новинками IP-камер, оптики, устройств СКУД и ОПС, на базе которых можно создавать охранные системы. В частности, будет представлено новейшее оборудование для систем безопасности Axis Communications, Bosch Security Systems, CBC Group, Fujinon, HID Global, Honeywell, Lantech, Milestone, Pelco by Schneider Electric, Wisenet Samsung, Safran, Satel, Smartec, Videotec, Xtralis и др.

Повышенный интерес специалистов к компактным многофункциональным решениям отразился в охранном оборудовании для видеонаблюдения многих производителей. Из таких продуктов на Securika Moscow 2017 «АРМО-Системы» представит три топовые мини камеры AXIS Communications — M1065-L с разрешением 1080p, M2026-LE и M3106-L с Quad HD 1440p. Кроме того, будут демонстрироваться охранные IP-камеры марки GANZ (производитель — CBC Group) серии GenSTAR, в том числе и тепловизоры ZNT8-BAIF33 с функцией измерения температуры, которые позволяют создавать профессиональные охранные системы при ограниченном бюджете. Также «АРМО-Системы» покажет ультракомпактные коммутаторы Lantech, новинки оптики Fujinon, IP-камер Bosch Security Systems и Honeywell серии Jupiter (уличная PTZ-камера HDZ302DE, fish eye камера HFD6GR1 и 4K Ultra HD модель HBD8GR1) с поддержкой кодека H.265.

Для максимально эффективного охранного видеоконтроля особо важных объектов «АРМО-Системы» установит на стенде мощные PTZ-камеры и модели типа «рыбий глаз» от лидеров рынка — Pelco by Schneider Electric, Wisenet Samsung и Videotec. Среди новинок этих брендов «АРМО-Системы» предложит оценить охранные системы видеонаблюдения с использованием поворотной камеры Pelco S6230 серии Enhanced Low Light, которая выделяется среди аналогов сверхвысокой чувствительностью и 30х трансфокатором, обеспечивающими видеоконтроль с Full HD разрешением при 60 к/с. Не менее интересна для посетителей станет PTZ-камера Samsung PNP-9200RHP с 20х оптикой и видеотрансляцией в 4K Ultra HD / H.265 и поворотная модель Videotec ULISSE2. Для полноценного 360° обзора «АРМО-Системы» представит камеры Samsung PNF-9010RP Fish eye и 4-сенсорные купольные камеры Pelco Optera 270.

Управление развернутой на стенде охранной системой видеонаблюдения обеспечит мощное программное обеспечение Milestone XProtect Corporate, которое с успехом работает даже с крупномасштабных видеосистемах аэропортов или «Безопасного города». Это ПО с открытой платформой, высочайшей производительностью, полной поддержкой 64-битной архитектуры и протоколов ONVIF, рассчитано на управление всеми компонентами, которые использует охранная система, через единый интерфейс вне зависимости от их количества и размещения. Что касается более бюджетного управляющего ПО для систем видеонаблюдения любых масштабов, то «АРМО-Системы» представит на MIPS/Securika-2017 ПО GANZ Cortrol, 16-канальная версия которого предоставляется бесплатно для покупателей IP-камер марки GANZ.



Вторая зона стенда «АРМО-Системы», посвященная охранным системам управления доступом, объединит высокоточные биометрические устройства Morpho/Safran, включая не имеющие аналогов считыватели MorphoWave Tower, Sigma и др., знаменитое решение HID Mobile Access для контроля доступа в помещения по мобильным телефонам (технология NFC и Bluetooth) и мульти считыватели HID, которые работают с RFID-картами различных форматов, а также запирающие устройства производства Abloy и effeff. Впервые в России «АРМО-Системы» продемонстрирует охранные системы на базе ПО Lenel OnGuard 7.3 и новейшую модификацию контроллера Lenel LNL-4420, способную работать в качестве BacNet-сервера при интеграции охранных систем и автоматики зданий.

Широкий спектр новейших устройств для систем охранной и пожарной сигнализации «АРМО-Системы» представит брендами Bosch, Honeywell, Notifier, Satel, Securiton, Simplex, System Sensor, UTC, Xtralis и НИТА. При этом особый интерес посетителей стенда «АРМО-Системы», несомненно, вызовут модульные охранные системы оповещения о пожаре и эвакуации Bosch Paviro и системы сверхраннего обнаружения возгораний на базе извещателей Vesda-E VEA-A10 компании Xtralis. Из новинок Xtralis также будет демонстрироваться 3-х компонентный детектор движения (Доплер/УЗ/ПИК) ASIM TT 298-353-L0 для ИТС автомагистралей. При этом от System Sensor, как и от UTC, будут представлены извещатели с передовыми технологиями идентификации дыма и различные оповещатели системы сигнализации, включая устройства российского производства.

Для посещения выставки Securika Moscow 2017 получите бесплатный электронный билет (промокод sec17eOTSO) и приходите на стенд B303 «АРМО-Системы», расположенный в центре второго павильона. Дополнительную информацию о демонстрируемых новинках охранного оборудования и комплексных решениях для систем видеонаблюдения, контроля доступа, охранной и пожарной сигнализации можно узнать в московском офисе «АРМО-Системы» по телефону +7 (495) 787-3342 или запросить по электронной почте armosystems@armo.ru.