Инновационный продукт на Mips 2017

Новости участников портала \\ 31.03.2017 12:23 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

Компания «Элеста» завоевала 1-ое место в конкурсе «Лучший инновационный продукт» в номинации «охранная сигнализация», который прошёл в рамках выставки MIPS 2017.

Компания «Элеста» завоевала 1-ое место в конкурсе «Лучший инновационный продукт» в номинации «охранная сигнализация», который прошёл в рамках выставки MIPS 2017.

Члены жури конкурса признали контрольную панель «Юпитер-2427» лучшим инновационным продуктом, не имеющим аналогов, как на отечественном, так и на зарубежном рынке систем безопасности. За первое место в данной номинации боролось 7 конкурсантов. Призовые места получили также компания Ajax Systems и компания «РИЭЛТА».



В этом году свыше 1,5 тысяч человек посетили стенд компании «Элеста» за время работы выставки и с удовольствием ознакомились с новыми продуктами компании по трем основным направлениям:



1.БЕЗОПАСНОСТЬ НА ОБЪЕКТЕ:

ВПЕВЫЕ! - Внутриобъектовая радиосистема

Системы передачи информации – СПИ Юпитер (ПО Юпитер-8, новые приборы линейки Юпитер)

Охранные приборы из новой линейки – САТУРН

2. ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Устройства мониторинга координат и адресной безопасности ребенка – Глонасс-браслеты УМКА

3. АВТОМАТИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ:

Полицейский Аудио-Видео Регистратор – ПАВР-Юпитер

Мобильное приложение для групп задержания – ЮПИТЕР-ГЗ

Спасибо нашим гостям и партерам за интерес к новым продуктам компании «Элеста». Мы работаем для Вас!