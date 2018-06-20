Инкубатор «Лаборатории Касперского» запускает конкурс идей по защите от угроз ...
Инкубатор «Лаборатории Касперского» запускает конкурс идей по защите от угроз будущего
Новости участников портала \\ 24.10.2018 16:00 \\ Kaspersky Start Russia \\ Москва
Kaspersky Start Russia разыскивает защитников технологий завтрашнего дня!
22 октября, 2018 год. Участникам конкурса Kaspersky Start Russia предлагается спрогнозировать появление реальных угроз в перспективе пяти лет как в сферах взаимодействия людей с роботами и между собой посредством VR-технологий, так и в любых других областях. И по итогам этих прогнозов предложить защитные решения, устраняющие или минимизирующие потенциальные опасности. Три победителя конкурса разделят призовой фонд — один миллион рублей и получат возможность продолжить работу над идеями в Инкубаторе «Лаборатории Касперского».
Прямо на наших глазах рождается новый мир, где люди взаимодействуют друг с другом с помощью виртуальной реальности и роботов — программных и аппаратных машин. Все эти технологии облегчают и разнообразят жизнь, но в то же время могут стать источником угроз. Впрочем, помимо этих очевидных опасностей, завтрашний день таит немало других угроз, о которых нам пока неизвестно.
Мы разыскиваем амбициозных лидеров с опытом в ИТ-индустрии, готовых уже сегодня защищать мир будущего от угроз всех типов и возглавить собственные проекты в «Лаборатории Касперского». Задача участников — развить поданные на конкурс идеи до жизнеспособного плана всего за несколько недель, попутно продемонстрировать экспертизу и потенциал.
Заявки на Kaspersky Start Russia принимаются до 12 ноября 2018 года. Идеи будут оцениваться по таким критериям, как соответствие темам конкурса, актуальность решаемой проблемы, возможность реализации, опыт и потенциал основателя.
По итогам мы отберем 25 участников, которые за месяц должны будут доработать свои идеи с учетом рекомендаций экспертов «Лаборатории Касперского», пройти два отборочных тура и выступить с презентациями в финале.
Финал конкурса — 13 декабря 2018 года. Тройка лидеров получит денежные призы*:
- первое место — 500 тысяч рублей;
- второе место — 300 тысяч рублей;
- третье место — 200 тысяч рублей.
Цель Kaspersky Start Russia — найти и поддержать талантливых людей силами Инкубатора «Лаборатории Касперского», предложить им стать внутренними предпринимателями для работы над собственными решениями. Мы рассчитываем, что при всесторонней поддержке с нашей стороны участники конкурса реализуют свои идеи и смогут превратить их в глобальные проекты.
Подробнее о темах конкурса, этапах проведения, условиях участия и статусе внутренних предпринимателей — на сайте www.kasperskystart.com.
Давайте строить безопасное будущее вместе!
*До удержания НДФЛ
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