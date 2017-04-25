Новости участников портала \\ 27.04.2017 16:15 \\ Медиасовет КС НСБ России \\ Москва

Какое внимание уделяет государство работе в интернете? Какие источники быстрее и достовернее передают информацию? Как интегрируются традиционные СМИ в социальные сети? Что такое darknet и кто в нем работает? - эти и многие другие вопросы обсудили эксперты в ОП РФ.

Какое внимание уделяет государство работе в интернете? Какие источники быстрее и достовернее передают информацию? Как интегрируются традиционные СМИ в социальные сети? Что такое darknet и кто в нем работает? - эти и многие другие вопросы обсудили эксперты на круглом столе «Информационная безопасность в современной России: угрозы, прикладные аспекты и технологии» в Общественной палате РФ.





Организаторами мероприятия выступили Координационный совет НСБ России (КС НСБ) совместно с Комиссией ОП РФ по общественному контролю и Российской ассоциацией по связям с общественностью.

Открывая заседание заместитель председателя Комиссии ОП РФ по общественному контролю, зампред Координационного совета НСБ России Дмитрий Галочкин зачитал приветственное слово главы Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Председателя КС НСБ Виктора Озерова.

«XXI век - период трансформации мировых политических, экономических, социальных процессов, оказывающих системное влияние на обеспечение национальной безопасности. В решении проблем развития нашей страны все большее значение приобретает информационная безопасность, как неотъемлемая часть безопасности личности, общества, государства, - говорится в обращении сенатора к участникам мероприятия. Силами Медиасовета Координационного совета НСБ России в настоящее время формируется единое профессиональное поле для мониторинга и анализа актуальных трендов в сфере обеспечения общественной безопасности».

В свою очередь сопредседатель Медиасовета КС НСБ России, замглавного редактора медиапортла «Хранитель» Павел Сорокин в свой презентации рассказал об успешной практике работы по профилактике опасного контента в социальных сетях.

В частности силами Медиасовета при поддержке профильных государственных органов закрыты сообщества с суммарной аудиторией свыше 300 тысяч человек, торговавшие наркотиками онлайн. Отдельное исследование организация посвятила теме вовлечения аудитории протестных политических митингов в dark net.

"Основная идея в выявлении и предупреждении новых информационных трендов, влияющих на личную и общественную безопасность", - подчеркнул эксперт.

Председатель цифрового комитета Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Сергей Водопетов отметил, что сегодня одним из ключевых вопросов в этой области является сохранение баланса между развитием интернета и обеспечением безопасности в нем.

«Сегодня один ключевых вопросов: мы за развитие или за безопасность. Это тот баланс, который необходимо выдерживать как бизнесу, так и государству. Потому что с одной стороны, когда власти начинают регулировать интернет, инвестиции от туда уходят. С другой развитие интернета и цифровых технологий напрямую влияет на государственный бюджет, - отметил Водопетов. Сегодня объем ВВП, связанный с цифровизацией в России составляет в среднем 1,5%, в других странах это знание доходит до 5-6%, в некоторых случаях даже до 10%».

Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев коснулся темы распространения в сети радикального контента, в частности различных террористических организаций.

«Если брать например, группировку ДАИШ (запрещена на территории РФ - ред.), то сегодня идет просто колоссальный поток информации. Только на русском языке наши специалисты выявили более 500 видеороликов и видеофильмов этой организации и огромный массив других видов контента. По самой скромной оценке десятки тысяч человек это смотрят, читают», - отметил Григорьев.

По его словам, одного закрытия радикальных ресурсов сегодня недостаточно. «Здесь важно еще идеологическое противодействие, поэтому кроме запрещения, безусловно, важно организовывать контринформационные кампании», - добавил член ОП.

В свою очередь главный организатор российского отделения фонда «Open Knowledge foundation, Russia» Ирина Радченко также указала на необходимость введения своеобразного «цифрового ликбеза» для граждан.

Эту инициативу поддержал и представитель «Security Business Unit Manager, IBM RCIS» Эльман Бейбутов, который рассказал о практиках противостояния киберугрозам, исходящим из теневого Интернета.

Эксперт отметил, что в 2015 году в мире было совершено более 556 млн. киберпреступлений, которые нанесли коммерческим компаниям ущерб на сумму более 400 млрд. долларов. При этом он также подчеркнул, что объемы такого вида мошенничества растут ежемесячно.

Так, например, «фиширинг» («выуживание» информации, необходимой для доступа к конфиденциальным данным граждан) растет в среднем на 4%, вирусные атаки на 2,9%, кражи данных на 3,5%, взлом веб-сайтов на 2,5%.

«Рынок по ту сторону баррикад организован очень профессионально. Киберпреступники сейчас разделены по узкоспециализированным профилям деятельности. Есть, например, отдельные энтузиасты, которые разрабатывают вредоносный софт, причем некоторые из них организовывают теневые корпорации, готовые обслуживать свое программное обеспечение в режиме 24/7. То есть компании, которые ведут бизнес в тени на текущий момент ничем не отличаются от организаций, которые ведут бизнес по защите от них», - рассказал эксперт.

В свою очередь заместитель генерального директора компании «Медиалогия» Фарит Хуснояров рассказал о мониторинге социальных сетей и о том, как на этих площадках работают различные государственные ведомства.

По словам эксперта в российском сегменте сегодня насчитывается более 500 млн. блогов и форумов, пользователей социальных сетей. При этом в городах с населением больше 100 тыс. человек аудитория соцсетей давно превысила количество зрителей федеральных телеканалов.

Как отмечает эксперт, на сегодняшний день государственные органы достаточно пассивно взаимодействуют с популярными сетевыми пабликами. «В этих пабликах достаточно много обсуждается проблем власти. Три самые обсуждаемые темы - благоустройство, дороги и ЖКХ. При этом мнение властей в этих группах практически нулевое», - отметил эксперт.

Генеральный директор ООО «Информационные системы» Иван Гордиенко привел данные о вредоносном контенте, который распространяется сегодня не только на платформах социальных сетей, но и на всем интернет-пространстве. В частности эксперт обратил внимание на украинский сегмент, который за последний год вышел в топ пять по объему трафика запрещенного контента.

«Украина за последний год выстрелила в топ пять по распространителям, то есть держателям хостингов с нелегальной информацией. При этом не гнушаются даже самых грязных тем, таких как детское порно», - отметил эксперт.

В свою очередь политолог Иван Чихарев подчеркнул, что безопасность сегодня перестает быть сугубо военно-стратегической проблемой и переходит в совершенно новую сферу.

«Сегодня, например, существуют такие феномены как гибридная война, которые активно разрабатываются. И, к сожалению, эти темы существует не только в теории, но и ведутся на практике, в частности, нашими украинскими партнерами», - отметил академик.

Эксперт также подчеркнул, что для противостояния подобным вызовам специалистам в сфере информационных технологий необходимо создавать своего рода синтез между различными аппаратными техническими средствами и гуманитарным знанием.