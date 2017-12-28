<Информация> Роспотребнадзора "О введении в обращение банкнот Банка России ...

Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей введены в обращение Банком России с 12 октября 2017 года

С 18 по 25 января 2018 года будет работать Всероссийская горячая линия по приему купюр нового образца Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей введены в обращение Банком России с 12 октября 2017 года