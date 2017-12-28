<Информация> Роспотребнадзора "О введении в обращение банкнот Банка России ...
<Информация> Роспотребнадзора "О введении в обращение банкнот Банка России образца 2017 года номиналом 200 и 2000 рублей"
Новости участников портала \\ 19.01.2018 11:43
С 18 по 25 января 2018 года будет работать Всероссийская горячая линия по приему купюр нового образца Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей введены в обращение Банком России с 12 октября 2017 года
Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей введены в обращение Банком России с 12 октября 2017 года
Новости участников портала
Новые IP-видеокамеры Microdigital в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 19.01.2018 11:19 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Microdigital MDC-M6290FTD-1 и MDC-M8290FTD-1.
Новая HD-AHD видеокамера PROvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 18.01.2018 11:13 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-AHD видеокамеры PROvision PVF-IR4000AHD.
Охранная сигнализация – актуальная информация
Новости участников портала \\ 17.01.2018 15:53 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
В журнале “Алгоритм безопасности” регулярно печатаются статьи ФКУ “НИЦ “Охрана” Росгвардии. Предлагаем вашему вниманию 3 материала, посвященные средствам и системам охраны:
В ассортименте Smartec появились 3 Мп уличные цилиндрические IP-камеры с 3 потоками и поддержкой H.265
Новости участников портала \\ 17.01.2018 14:06 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Формировать цветное изображение IP-камера может при освещенностях вплоть до 0,005 люкс благодаря 1/2,8-дюймовому КМОП-сенсору Sony IMX123 со сверхвысокой чувствительностью.
Компания "Равелин Лтд" в Реестре надежных поставщиков России
Новости участников портала \\ 17.01.2018 12:25 \\ Ravelin Ltd \\ Санкт-Петербург
По результатам работы в 2017 году компания «Равелин Лтд» в очередной раз была внесена в Реестр российских предприятий и предпринимателей, финансовое и экономическое положение которых свидетельствует об их надежности.
Новые IP-видеокамеры АйТек ПРО в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 17.01.2018 11:13 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер АйТек ПРО IPe-DFA 3.6 Apt и АйТек ПРО IPe-DVA Apt.
Видеонаблюдение в банке – видеть главное
Новости участников портала \\ 16.01.2018 14:21 \\ VDK \\ г. Москва
Системы видеонаблюдения устанавливаются на входах в помещение и выходах из него, в холлах и коридорах, в переговорных и операционных залах, в зонах самообслуживания и инкассации, в офисной части, в хранилище ценностей, депозитарии, кладовых, в кассовом узле и других ключевых точках банка.
Новые IP-видеокамеры Beward в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 16.01.2018 11:07 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Beward B85-20H2 и B1510DV.
Новинка Axis – вандалозащищенная IP-камера со встроенным микрофоном и функцией WDR - Forensic Capture
Новости участников портала \\ 15.01.2018 13:31 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Детализированное изображение сцены и ее фрагментов новая вандалозащищенная модель создает с помощью 1/3” КМОП-сенсора и моторизированного вариофокального объектива с фокусными расстояниями 3-10 мм и углами обзора 34°-90°.
Новые IP-видеокамеры Polyvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 15.01.2018 11:18 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Polyvision PD-IP2-B3.6 v.2.6.2 и PNL-IP2-Z4 v.3.5.9.
Другие новости
Новые IP-видеокамеры Microdigital в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 19.01.2018 11:19
Новая HD-AHD видеокамера PROvision в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 18.01.2018 11:13
Охранная сигнализация – актуальная информация
ООО "Алгоритм безопасности" \\ 17.01.2018 15:53
Новости
“Код ИБ” пройдет за год в 28 городах, начиная с Алматы
Выставки \\ 19.01.2018
1 февраля в Алматы в отеле “Казахстан” состоится первая в этом году конференция из серии “Код информационной безопасности”, бесплатная для профессионалов ИБ.
ТБ Форума 2018
Выставки \\ 12.01.2018
Руководители Ростехнадзора, Главгосэкспертизы, Росгвардии, Транснефти и Алросы приглашают на конференцию "Обеспечение комплексной безопасности и защищенности объектов промышленности, нефтегаза и энергетики"
Код Астаны
Выставки \\ 28.12.2017
Какими увидели главные тренды кибербезопасности эксперты премьерного “Кода ИБ” в Астане, читайте в нашем отчете.
Статьи
Часть 2. Как отобрать 3-х лучших продавцов услуг пультовой охраны из 160 кандидатов.
Охранная деятельность \\ В прошлой статье мы выяснили – для получения 3-4 эффективных сотрудников надо установить не менее 160 контактов. И лишь 80 из них дойдут до первого собеседования. Но чтобы эти 80 до нас дошли, вакансию надо «продавать» уже на этапе установления контакта.
Рождение сверхновой: как появляются новые функции на примере 3D-подсчета посетителей
Видеонаблюдение \\ Разработка нового решения – это не всегда непроглядное написание кода. Искать, читать, пробовать, печатать на 3D-принтере, приносить что-то из дома, чтобы проверить свою теорию – вот настоящий процесс разработки. И зачастую чтобы создать что-то прорывное, новое, надо отойти от привычных моделей.
Часть 1. Как с нуля подобрать персонал в отдел активных продаж услуг пультовой охраны.
Охранная деятельность \\ Достаточно часто приходится слышать: «Мы один из самых сильных ЧОПов в городе и по числу ГБР, и по качеству услуг. А толковых продажников найти не можем. Никто не хочет работать – всем подавай фиксированный оклады, и чтобы лишний раз не напрягаться. А если кто и приходит, то выдерживает месяц-два».
Один на всех: как разорвать замкнутый круг сложностей при разработке коробочного продукта
Видеонаблюдение \\ Имеет ли значение, делаем мы универсальный продукт для многих или разрабатываем индивидуально для конкретного пользователя? Когда речь идет о видеоанализе, это имеет просто принципиальное значение.