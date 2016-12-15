Естай Джангунаков: "Юпитер" в Нацгвардии

Новости участников портала \\ 27.12.2016 12:04 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

Руководитель управления Росгвардии по Омской области Естай Джангунаков рассказал о приемуществе применения современных охранных систем «Юпитер».

«Сейчас системы охраны стали компактными, не требуют сложных работ по установке. Вот, например, система «Юпитер» — небольшая коробочка, установив которую можно поставить на охрану сразу четыре этажа здания. В случае тревоги сигнал оперативно передается нашим сотрудникам с помощью интернета или мобильной связи.»



Системы безопасности «Юпитер» с 1993 года производятся с учетом всех требований ГУВО МВД РФ и ФГУП «Охрана» МВД РФ. Сегодня системы «Юпитер» обеспечивают безопасность на высшем государственном уровне в составе Нацгвардии.



По материалам: Деловой Омск