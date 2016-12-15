Новости участников портала \\ 16.01.2017 15:14 \\ ООО "Сек-Групп" \\ Москва

Данные устройства относятся к антивандальному типу видеокамер. Они имеют класс защиты IP67 и способны функционировать при температуре от -40 до +60 градусов по Цельсию. Антивандальные видеокамеры заключены в особо прочный корпус.

Данные устройства относятся к антивандальному типу видеокамер. Они имеют класс защиты IP67 и способны функционировать при температуре от -40 до +60 градусов по Цельсию. Антивандальные видеокамеры заключены в особо прочный корпус. Данные модели оснащены фиксированными объективами 2.8 мм. Несмотря на схожесть, они отличаются некоторыми параметрами.

Модель RVi-IPC31VB (2.8 мм)

Устройство имеет режим работы «день-ночь», обеспечивая высокое качество съемки даже в условиях плохой освещенности благодаря наличию ИК-подсветки дальностью 30 метров и механического фильтра, усиливающего чувствительность сенсора. Максимальное разрешение видео равно 1280*720 пикселей, скорость потока при этом будет достаточно высокой – 25 к/с. Для питания используется источник тока 12 В или сетевой коммутатор. Камера имеет полную совместимость с видеорегистраторами Rvi.

Модель RVi-IPC33VB (2.8 мм)

Основное отличие данной модели от камеры RVi-IPC31VB (2.8 мм) – максимальное разрешение видеоизображения с сохранением высокой скорости трансляции:

• 20 к/с для 2048*1536 пикселей;

• 25 к/с для 1920*1080 пикселей.

Также новинка отличается лучшим углом обзора – 83 градуса. Камера RVi-IPC33VB (2.8 мм) оснащена функций «коридорный формат», записывающей видео не только в горизонтальном, но и в вертикальном расположении кадра.

Как и первая модель, данное устройство записывает видео двумя потоками: основной пишется в архив, он имеет лучшее качество и более высокую скорость трансляции. Второй поток записывается на web-сервер. Такой принцип позволяет снизить количество потребляемого трафика, разгрузив сеть. Особенно актуально это при подключении нескольких камер к одному монитору.