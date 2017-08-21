IDIS: видеонаблюдение и аналитика для магазина Л’Этуаль

Новости участников портала \\ 04.09.2017 16:13 \\ IDIS \\ г.Москва,

Создание надежной системы безопасности, отвечающей современным тенденциям рынка, одно из самых популярных требований заказчика.

Особенностью крупного парфюмерного магазина Л’Этуаль, расположенного в самом центре Санкт-Петербурга, является высокая посещаемость торговых площадей, что, безусловно, ужесточает критерии выбора поставщика систем безопасности.

В результате, для реализации проекта системы видеонаблюдения, было использовано комплексное решение DirectIP от компании IDIS, включающее: 51 IP-видеокамеру, 2 сетевых видеорегистратора (NVR), 3 сетевых коммутатора, 2 клиентских рабочих станции под управлением ПО IDIS Center.

Благодаря гибкой и многофункциональной системе безопасности IDIS удалось максимально быстро внедрить систему видеонаблюдения, решающую все поставленные задачи, позволяющую эффективно осуществлять контроль за обеспечением порядка, пресекать попытки правонарушений на начальном этапе, создавать архив данных посетителей, в том числе подозрительных лиц.

Также внедрение аналитического блока IDIS VABox для принятия оптимальных бизнес-решений в сфере ритейла, позволяет производить подсчет посетителей, управлять очередями, составлять карты активности и получать визуализированную информацию о поведении потребителей в виде отчетов.