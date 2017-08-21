IDIS Russia: Новая IP-камера по специальной цене
IDIS Russia: Новая IP-камера по специальной цене
Новости участников портала \\ 05.09.2017 15:18 \\ IDIS \\ г.Москва,
Уникальное предложение от компании: IP-видеокамера DC-T1234WR с моторизованным трансфокатором, PIR сенсором и LED прожектором по специальной цене!
Благодаря моторизованному трансфокатору можно удалённо изменять угол обзора видеокамеры IDIS DC-T1234WR в пределах от 33.5° до 99.8°. Новинку допускается устанавливать в труднодоступных местах без прокладки силовой линии, а напряжение питания подавать по витой паре (PoE).
PIR сенсор, встроенный в камеру, часто используется в системах сигнализации или охраны периметра для детекции движения именно "теплокровных" объектов, что позволяет исключить реакцию на движения, не представляющие угрозы безопасности, например, движение веток деревьев под воздействием ветра.
В качестве реакции на тревожные события, такие как движение, саботаж и прочее возможно применить включение встроенного белого LED прожектора, что позволяет реализовать решение 3 в 1 - IP-видеокамера, датчик движения, прожектор.
Камера выполнена на базе 2-мегапиксельной матрицы 1/2.8" CMOS, имеет ИК-подсветку дальностью 30 метров, и работает с кодеками H.264/MJPEG в температурном диапазоне от -40°С до +50 °C.
Рекомендованная розничная цена - 27 500 руб.
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