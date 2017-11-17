IDIS представляет новую серию 5 МП купольных видеокамер

IDIS представляет новую серию 5 МП купольных видеокамер

IDIS представляет новую серию 5 МП купольных видеокамер

Новости участников портала \\ 23.11.2017 16:34 \\ IDIS Russia \\ г. Москва

5-ти мегапиксельные IP-камеры DC-D3533HRX и DC-D3533RX являются новой ступенью развития серии купольных видеокамер IDIS, которую отличает наличие ряда передовых технологий — поддержка кодека Н.265, аппаратное расширение динамического диапазона 120 дБ и управление диафрагмой по технологии P-Iris.

5-ти мегапиксельные IP-камеры DC-D3533HRX и DC-D3533RX являются новой ступенью развития серии купольных видеокамер IDIS, которую отличает наличие ряда передовых технологий — поддержка кодека Н.265, аппаратное расширение динамического диапазона 120 дБ и управление диафрагмой по технологии P-Iris.

 

Высокое разрешение, моторизованный трансфокатор и идеально чистое изображение позволяют использовать эти камеры в наиболее важных местах, где необходимо иметь высокую детализацию изображения.

 

Благодаря использованию сенсора размером 1/1.8" стало возможным увеличение максимального разрешения камеры до 5 Мп при сохранении высоких значений светочувствительности и соотношения сигнал/шум на уровне 65 дБ. Мультимегапиксельное разрешение 2592х1944 точек при 30 к/c позволяет получать картинку высочайшего качества при самых сложных и динамично изменяющихся условиях освещения, а также успешно использовать цифровой зум при работе с прямой трансляцией и записью.

 

Отдельно стоит отметить, что в этой серии камер устройство корпуса претерпело ряд конструктивных изменений. Теперь для монтажа не требуется приобретать дополнительную монтажную коробку, поскольку она уже встроена в корпус камеры. Для еще большего удобства монтажа и повышения его надёжности все разъёмы коммутации находятся внутри камеры, а не выведены на кабеле. 

 

Модель DC-D3533НRX  имеет  встроенный обогреватель, расположенный непосредственно в районе диафрагмы, который не требует подведения внешнего питания и обладает сверхмалым энергопотреблением.


Видеокамеры готовы к эксплуатации при широком диапазоне рабочих температур. Данные модели могут использоваться как в режиме ONVIF, а так и в четырёхпоточном режиме DirectIP . При этом гарантируется непрерывность потока, что критично при использовании камер в системах видеоаналитики.

 

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