http://secandsafe.ru/novosti/tehnicheskie_novinki/kompaniya_itv_vypustila_press_reliz

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Новости участников портала \\ 02.10.2018 11:49 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Создавать панорамное изображение позволяют объектив типа Fisheye («рыбий глаз») с углами захвата 187°/162° по горизонтали/вертикали и 12-мегапиксельный CMOS-сенсор марки Sony, которыми снабжены камеры серии Pelco Evolution 180.
«АРМО-Системы» представила компактные панорамные камеры с оптикой «рыбий глаз» EVO-180-WID-P и EVO-180-WJD-P из серии Pelco Evolution 180. Новинки формируют полусферическое панорамное изображение без «слепых» зон, которое они могут преобразовывать в привычный вид, используя предустановленное ПО для трехмерного устранения искажений и «выправления» картинки. Благодаря применению 12 МР сенсора, аппаратных функций «день/ночь» и WDR, каждая камера видеонаблюдения с обзором на 180 градусов будет передавать качественное изображение по всему полю зрения при освещенностях до 0,1 лк. Кроме того, обе модели снабжены детектором движения, входом/выходом тревоги, гнездом для подключения микрофона и слотом для карты памяти microSD.
Создавать панорамное изображение позволяют объектив типа Fisheye («рыбий глаз») с углами захвата 187°/162° по горизонтали/вертикали и 12-мегапиксельный CMOS-сенсор марки Sony, которыми снабжены камеры серии Pelco Evolution 180. Наряду с передачей полной панорамной картинки на 180 градусов (до 3-х параллельных потоков) новинки поддерживают еще два типа представления видео, и могут транслировать 2 «развернутые» панорамы и до 4-х потоков областей интереса. Отметим, что каждая камера видеонаблюдения с обзором 180 градусов позволяет настроить разрешение и фреймрейт для каждого типа потока. При этом видео в формате «рыбий глаз» может транслироваться с разрешением до 10 мегапикселей при 11 к/с, панорама с 3840х1536 пикс. при 14 к/с, а 2 МР изображение отдельных участков кадра при 30 к/с.
«Развернуть» полусферическое изображение от камер видеонаблюдения EVO-180-WID-P и EVO-180-WJD-P с сохранением правильных пропорций позволяет технология 3D компенсации оптических искажений, которая реализована на аппаратном уровне. В дополнение к ней используется Oncam Angle Compensation Technology (ACT), которая исправляет искривление горизонта и восстанавливает параллельность вертикальных линий. Благодаря такой системе обработки панорамного изображения одна камера видеонаблюдения на 180 градусов серии Evolution может заменить несколько IP-камер с ограниченным углом обзора. При этом перейти от просмотра общей картины к отдельным участкам сцены видеонаблюдения позволяет цифровой PTZ-функционал, доступный при просмотре как текущего, так и архивного видео.
Обнаруживать тревожные ситуации на объекте и оперативно реагировать на них позволяют реализованные в камерах видеонаблюдения функции видеодетекции, которые отслеживают активности в 8-ми настраиваемых полигональных зонах на панораме 180 градусов. Кроме того, обе модели (EVO-180-WID-P / EVO-180-WJD-P) предусматривают подключение внешнего микрофона, звук от которого может служить триггером тревоги, а также различных охранных датчиков. Для сохранения тревожного видео, например, при «обрыве» IP-соединения, камера видеонаблюдения на 180 градусов предусматривает установку карты памяти microSD емкостью до 256 ГБ и классом скорости 10 или выше. Все записи с карты автоматически отправляются в удаленный архив сразу же после возобновления связи.
Компактный корпус новых панорамных камер упрощает их монтаж на объекте видеонаблюдения, позволяя устанавливать их накладным способом на любые поверхности или подвесным на потолок. В комплект поставки EVO-180-WID-P и EVO-180-WJD-P входят три установочных бокса с углом наклона монтажной плоскости 0, 25 и 45 градусов для выбора требуемого ракурса съемки, а для центровки кадра и фокусировки на важной области сцены видеоконтроля камера видеонаблюдения с обзором 180 градусов использует функцию Scene Offset Angle Control. Для питания новинок можно приобрести отдельный источник 12 В постоянного тока, либо использовать видеокабель Ethernet (технология PoE).
Новые 12 МР камеры видеонаблюдения на 180 градусов серии Pelco Evolution Indoor уже поступили на российский рынок, и доступны для заказа по розничной цене 2316,84 USD. Для получения дополнительной информации на эти камеры и другое оборудование и ПО Pelco направляйте запрос на armosystems@armo.ru или обращайтесь по многоканальному телефону 8 800 700-33-43 в отдел продаж компании «АРМО-Системы», официального российского дистрибьютора оборудования компании Pelco by Schneider Electric, или в региональные офисы «АРМО».
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