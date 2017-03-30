Hikvision и компания «Видеоглаз» анонсируют поворотные 2 Мп платформы с ИК ...

Новости участников портала \\ 04.04.2017 10:42 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Скоростные поворотные платформы Hikvision DS-2DY9187-AI8 и DS-2DY9188-AIA обеспечивают круглосуточное панорамное видеонаблюдение на огромной площади, поскольку эти профессиональные IP камеры снабжены «умными» ИК прожекторами на 800 / 1 000 метров. Их объективы-трансфокаторы имеют оптическое увеличение 32х / 36х, есть аппаратный WDR 120 Б и расширенная видеоаналитика, а купить новинки по относительно низкой цене можно в компании «Видеоглаз».

Новые разработки компании Hikvision – всепогодные платформы DS-2DY9187-AI8 и DS-2DY9188-AIA вобрали в себя лучшее, что только могут предложить современные технологии. Обе новинки построены на 2 Мп сенсорах и укомплектованы высококлассной оптикой: DS-2DY9187-AI8 - трансфокатором с фокусом 8 – 250 мм и оптическим зумом 32х, а DS-2DY9188-AIA – трансфокатором с фокусом 5,7 – 205,2 мм и увеличением 36х.

Поворотные 2 Мп платформы DS-2DY9187-AI8 и DS-2DY9188-AIA имеют расширенный набор функций для улучшения качества изображения, которое передается в три потока: аппаратный динамический диапазон 120 дБ, антитуман, EIS, 3D DNR, BLC и т.п. Осуществляемый новинками анализ данных включает детектирование лиц, контроль пересечения линии, вхождения в область, маскирование зон приватности, выделение областей интереса и многое другое.

При подключении к камерам DS-2DY9187-AI8 и DS-2DY9188-AIA внешних микрофонов и динамиков можно будет вести мониторинг звуковой обстановки, а при подсоединении до семи тревожных датчиков и до двух исполнительных устройств каждая из новинок превращается в небольшую, но вполне функциональную систему безопасности – с выполнением заранее запрограммированных действий при срабатывании видеоаналитики и по «команде» любого датчика тревоги.

Камеры-платформы DS-2DY9187-AI8 и DS-2DY9188-AIA способны в круглосуточном режиме контролировать огромные территории, так как их smart ИК прожекторы освещают пространство на расстоянии до 800 / 1 000 метров, при этом на видео не возникает засветок, так как прожекторы автоматически регулируют дальность света. Новинки рассчитаны на рабочие температуры от -40 до 65 градусов, их герметичные по IP66 корпуса имеют подавители напряжения для защиты от грозы, а более подробные сведения о них вы можете получить в компании «Видеоглаз».