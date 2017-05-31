HID Global наградил компанию TerraLink за экстраординарный рост продаж в 2016 году по ...

Новости участников портала \\ 02.06.2017 14:43 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва

По итогам 2016 года компания TerraLink получила награду HID Global за экстраординарный рост продаж по направлению персонализации пластиковых карт (карт-принтеры HID FARGO) по региону Восточная Европа.

По итогам 2016 года компания TerraLink получила награду HID Global за экстраординарный рост продаж по направлению персонализации пластиковых карт (карт-принтеры HID FARGO) по региону Восточная Европа. Эта высокая оценка производителя мирового уровня подтверждает статус компании ТерраЛинк в качестве лидера рынка в области персонализации пластиковых карт.

Компания ТерраЛинк с 1998 года является официальным дистрибьютором продукции HID FARGO на территории России и Казахстана, оказывая услуги по подбору оборудования, продаже и послепродажного обслуживания.

ТерраЛинк авторизован в статусе платинового партнера HID Global в сегменте персонализации пластиковых карт, а также является единственным авторизованным HID Global сервисным центром принтеров HID FARGO в России и Казахстане.

Ассортимент принтеров печати и систем персонализации HID FARGO

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ТерраЛинк предлагает партнерам и заказчикам наличие на складе в России и Казахстане широкий ассортимент карт-принтеров HID FARGO и расходных материалов (ленты и картриджи, несущие и ламинационные ленты, чистящие комплекты и запчасти). Также в офисе ТерраЛинк можно получить образец карты по индивидуальному макету, отпечатанный на любом демо-принтере HID FARGO.

Полный ассортимент продукции HID FARGO продается в интернет-магазине компании ТерраЛинк:

в России – www.IDcards.ru

в Казахстане – www.IDcards.kz