HID Global наградил компанию TerraLink за экстраординарный рост продаж в 2016 году по ...
HID Global наградил компанию TerraLink за экстраординарный рост продаж в 2016 году по направлению карт-принтеры HID FARGO
Новости участников портала \\ 02.06.2017 14:43 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва
По итогам 2016 года компания TerraLink получила награду HID Global за экстраординарный рост продаж по направлению персонализации пластиковых карт (карт-принтеры HID FARGO) по региону Восточная Европа.
По итогам 2016 года компания TerraLink получила награду HID Global за экстраординарный рост продаж по направлению персонализации пластиковых карт (карт-принтеры HID FARGO) по региону Восточная Европа. Эта высокая оценка производителя мирового уровня подтверждает статус компании ТерраЛинк в качестве лидера рынка в области персонализации пластиковых карт.
Компания ТерраЛинк с 1998 года является официальным дистрибьютором продукции HID FARGO на территории России и Казахстана, оказывая услуги по подбору оборудования, продаже и послепродажного обслуживания.
ТерраЛинк авторизован в статусе платинового партнера HID Global в сегменте персонализации пластиковых карт, а также является единственным авторизованным HID Global сервисным центром принтеров HID FARGO в России и Казахстане.
Ассортимент принтеров печати и систем персонализации HID FARGO
HID-Fargo-card-printers
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Принтеры прямой печати (DTC)
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Принтеры печати высокого разрешения (HDP)
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Бюджетные модели:
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Начального уровня:
Среднего уровня:
Профессионального уровня:
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Профессионального уровня:
Промышленные принтеры:
Выпуск банковских карт:
ТерраЛинк предлагает партнерам и заказчикам наличие на складе в России и Казахстане широкий ассортимент карт-принтеров HID FARGO и расходных материалов (ленты и картриджи, несущие и ламинационные ленты, чистящие комплекты и запчасти). Также в офисе ТерраЛинк можно получить образец карты по индивидуальному макету, отпечатанный на любом демо-принтере HID FARGO.
Полный ассортимент продукции HID FARGO продается в интернет-магазине компании ТерраЛинк:
в России – www.IDcards.ru
в Казахстане – www.IDcards.kz
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Новости участников портала \\ 02.06.2017 10:16 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
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Новости участников портала \\ 01.06.2017 14:39 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
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HID Global наградил компанию TerraLink за экстраординарный рост продаж в 2016 году по направлению карт-принтеры HID FARGO
ООО "ТерраЛинк" \\ 02.06.2017 14:43
«Аргус-Спектр» и Минэкономразвития РФ подписали соглашение о Сотрудничестве во внешнеэкономической сфере
Аргус-Спектр \\ 02.06.2017 12:47
Новые IP-видеокамеры Microdigital в ТД «Лидер-СБ»
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