HD-AHD видеокамеры PROvision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 29.08.2017 11:14 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-AHD видеокамер PROvision PD-PTZ2000AHDMINI и PV-IR3000AHD.

HD-AHD видеокамеры PROvision PD-PTZ2000AHDMINI и PV-IR3000AHD передают видео высокого разрешения по стандартному коаксиальному кабелю на расстояние 300-400 метров. Изображение не сжимается, транслируется без задержек, в реальном времени. Новинки предназначены для уличного наблюдения и стабильно работают при температуре -40 град. Цельсия.

HD-AHD видеокамера PROvision PD-PTZ2000AHDMINI обладает разрешением 2 Мп. Она выполнена в прочном металлическом корпусе и оснащается вариофокальным объективом с 18-кратным увеличением. Камера построена на CMOS матрице Panasonic с высокой чувствительностью. Новинка заменяет несколько стационарных видеокамер. Высокие скорости поворота и наклона (45 град/с и 30 град/с, соответственно) дают возможность организовать охрану обширной территории. Камера поддерживает функции автопереворота, сканирования по линии А-В, туры патрулирования, предустановки. В дневное время HD-AHD видеокамера работает в цветном режиме. При слабом освещении она использует дополнительное излучение ИК-диапазона и транслирует монохромное видео. Функция компенсации фоновой засветки улучшает параметры видео при наблюдении за объектами, расположенными на фоне источников света. Автоматический баланс белого поддерживает стабильность цветов при смене источников освещения. Автоматическая регулировка усиления компенсирует затухание сигнала на длинных линиях.

Разрешающая способность второй HD-AHD видеокамеры, PROvision PV-IR3000AHD, составляет 3 Мп (2048х1536). Это модель в цилиндрическом корпусе с фиксированным объективом. Камера построена на высокочувствительной CMOS матрице. Механический фильтр отсечки ИК-спектра обеспечивает высокое качество цветного изображения. А инфракрасная подсветка дальностью 30 метров приходит на помощь при наблюдении в темное время суток. Видеокамера поддерживает функции цифровой обработки изображения (цифровое шумоподавление, расширение динамического диапазона). Благодаря функции «defog», она формирует четкое изображение в условиях тумана или задымления. Функция Privacy Zone Masking позволяет вывести часть изображения из-под наблюдения. А функция накопления заряда повышает чувствительность камеры при слабой освещенности. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые HD-AHD видеокамеры PROvision PD-PTZ2000AHDMINI и PV-IR3000AHD. Они удачно дополняют друг друга в системах аналогового наблюдения высокой четкости, когда требуется контролировать значительную территорию.