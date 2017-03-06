GSM сигнализация Часовой от вора и пожара для дома, гаража, квартиры, дачи!

Новости участников портала \\ 12.03.2017 17:06 \\ Охрана и Комфоррт \\ Екатеринбург

В этом году мы начали поставки GSM сигнализации рязанского производителя.

На сегоднейшний момент существует не так много надежных GSM сигнализаций, которые подходят к российскому климату. Одна из них от компании "ИПРо". У них есть три основные модели: "Умный часовой-4", GSM "Часовой 8x8-RF BOX" и 3G ММS Сигнализация "Часовой 8x8-RF BOX". Первый прибор оснащен 4 шлейфами, второй и третий - 8. У прибора с маркировкой 3G есть функция видео через сеть 3g. У приборов есть возможность подключить беспроводные датчики. Производитель уже скомлектовал данные приборы с различными датчиками. Их огромный выбор: для дома, для гаража, для квартиры, для дачи, беспроводные, проводные, МИНИ, ПРОФИ. Со всем этим перечнем можно познакомиться на страничке нашего сайта.

Перейти к продукции "Умный Часовой".