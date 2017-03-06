GSM сигнализация Часовой от вора и пожара для дома, гаража, квартиры, дачи!
GSM сигнализация Часовой от вора и пожара для дома, гаража, квартиры, дачи!
Новости участников портала \\ 12.03.2017 17:06 \\ Охрана и Комфоррт \\ Екатеринбург
В этом году мы начали поставки GSM сигнализации рязанского производителя.
На сегоднейшний момент существует не так много надежных GSM сигнализаций, которые подходят к российскому климату. Одна из них от компании "ИПРо". У них есть три основные модели: "Умный часовой-4", GSM "Часовой 8x8-RF BOX" и 3G ММS Сигнализация "Часовой 8x8-RF BOX". Первый прибор оснащен 4 шлейфами, второй и третий - 8. У прибора с маркировкой 3G есть функция видео через сеть 3g. У приборов есть возможность подключить беспроводные датчики. Производитель уже скомлектовал данные приборы с различными датчиками. Их огромный выбор: для дома, для гаража, для квартиры, для дачи, беспроводные, проводные, МИНИ, ПРОФИ. Со всем этим перечнем можно познакомиться на страничке нашего сайта.
Новости участников портала
Rubetek станет участником выставки Securika/MIPS
Новости участников портала \\ 10.03.2017 13:36 \\ Rubetek \\ Москва
Компания Rubetek представит свой интерактивный стенд в коллективной экспозиции «Автоматизация зданий», где продемонстрирует возможности своей инновационной беспроводной системы для управления домом.
IPTRONIC и компания «Видеоглаз» анонсируют 1 Мп мультиформатную камеру IPT-QHD720DM(3,6)
Новости участников портала \\ 10.03.2017 11:42 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Купольная 1 Мп видеокамера IPTRONIC IPT-QHD720DM(3,6), которую можно купить в компании «Видеоглаз» по низкой цене, поддерживает видео-форматы AHD/CVI/TVI/CVBS и может использоваться в мультиформатном видеонаблюдении. Компактный купол камеры IPT-QHD720DM(3,6) имеет защиту IP66, диапазон допустимых температур - -40 … 50 градусов. Для круглосуточного мониторинга в камере IPT-QHD720DM(3,6) есть ИК подсветка на 20 метров.
Новые HD-AHD видеокамеры MASTER в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 10.03.2017 11:33 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-AHD видеокамер MASTER MR-HS25CHB и MR-HPN1WU.
Новинка CBC Group — купольная видеокамера с ИК подсветкой до 20 м и 2-потоковой трансляцией Full HD видео в H.265/H.264
Новости участников портала \\ 09.03.2017 16:27 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Круглосуточная работа купольной видеокамеры реализуется комбинацией аппаратных и программных средств.
Новые IP-видеокамеры MASTER в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 09.03.2017 11:20 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер MASTER MR-IDNM104P и MR-IDNP113W2.
SF&T и компания «Видеоглаз» представляют приемники и передатчики HD видео по оптоволокну
Новости участников портала \\ 09.03.2017 10:39 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Приемники и передатчики HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS сигналов торговой марки SF&T обеспечивают передачу видео на расстояние до 20 км, то есть на их основе легко построить распределенное видеонаблюдение. В компании «Видеоглаз» в продажу по низкой цене уже поступили устройства на 1, 2, 4, 8 и 16 каналов, причем 16-канальные приемники и передатчики имеют форм-фактор под монтаж в стойку. Поддерживаемое разрешение – до 1080p, рабочая температура - -40…75 градусов.
Новый ИК-извещатель Optex в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 07.03.2017 11:15 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового ИК-извещателя Optex RLS-2020i.
«СМК Атлант» из Иваново – доступная безопасность по франшизе с «Видеоглазом»
Новости участников портала \\ 07.03.2017 10:27 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Ивановская компания «СМК Атлант» предлагает оборудование и полный комплекс услуг на видеонаблюдение, ОПС, СКУД и другие разделы технической безопасности. В рамках партнерского соглашения «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ» действуют партнерские гарантии, а цены поддерживаются на низком уровне благодаря отсутствию посреднических накруток.
Инновационные решения для охранных систем видеонаблюдения, ОПС и СКУД будут представлены «АРМО-Системы» на Securika Moscow
Новости участников портала \\ 06.03.2017 15:54 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Повышенный интерес специалистов к компактным многофункциональным решениям отразился в охранном оборудовании для видеонаблюдения многих производителей.
Новинка от Infinity в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 06.03.2017 11:08 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой цветной видеокамеры Infinity SRX-HD2000ANVF 2.8-12.
Другие новости
Новый комплект видеодомафона Falcon Eye FE-PLUS в Globalconect.ru
«Globalconect.ru» \\ 14.03.2017 16:14
Новый монитор домофона марки Smartec с дуплексной hands-free аудиосвязью и опцией «Интерком»
АРМО-Системы \\ 14.03.2017 15:51
Безопасность от «ВьюГард» - низкие цены по франшизе с «Видеоглазом»
ВИДЕОГЛАЗ \\ 14.03.2017 12:16
Новости
ТБ Форум 2017: аудитория показывает устойчивый интерес к применению технологий ГЛОНАСС в различных отраслях
Выставки \\ 14.03.2017
7 февраля в рамках ТБ Форума 2017 состоялась конференция «Применение технологий ГЛОНАСС в различных отраслях». В качестве организатора традиционно выступила Ассоциация «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум».
Итоги выставки Securika Krasnodar
Выставки \\ 13.03.2017
С 28 февраля по 3 марта 2017 года в Краснодаре, в выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг» прошла 8-я Выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika Krasnodar. Организатор – компания «КраснодарЭКСПО», в составе группы компаний ITE.
«Информационная безопасность» на СИИС-2017
Выставки \\ 10.03.2017
На IX Сибирском Форуме «Индустрия Информационных Систем» (СИИС-2017), который пройдёт 12-13 апреля на площадке Технопарка Новосибирского Академгородка, особое внимание будет уделено информационной безопасности.
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