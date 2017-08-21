Группа компаний МАСКОМ приняла участие в форуме «АРМИЯ–2017»

Новости участников портала \\ 29.08.2017 17:51 \\ Группа компаний МАСКОМ \\ г.Москва,

Группа компаний МАСКОМ приняла участие в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ–2017».

Группа компаний МАСКОМ приняла участие в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ–2017». Форум был проведен Министерством обороны Российской Федерации на масштабной площадке Конгрессно-выставочного центра Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот». Мероприятие было доступно для посещения с 22 по 27 августа 2017 года.

В рамках выставочной части Группа компаний МАСКОМ представила такие направления деятельности, как:

∙ Защищенная мобильность

∙ Технические средства защиты информации

За время работы форума стенд Группы компаний МАСКОМ посетило множество специалистов, в том числе, из иностранных делегаций разных стран. Благодарим организаторов форума за столь масштабное мероприятие!