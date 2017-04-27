Глава УК «РОСНАНО» представил решения АО «ЭЛВИС-НеоТек» в Совете Федерации

Новости участников портала \\ 04.05.2017 16:03 \\ ЭЛВИС-НеоТек \\ Москва

В рамках дня РОСНАНО, состоявшегося в Совете Федерации, Председатель Правления УК «РОСНАНО» А.Б. Чубайс продемонстрировал сенаторам продукцию портфельных компаний РОСНАНО, в том числе радиолокационную систему Orwell-R, разработанную компанией «ЭЛВИС-НеоТек».

26 апреля в Совете Федерации Федерального Собрания РФ был проведен «День РОСНАНО». Председатель Правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс выступил на заседании верхней палаты Федерального Собрания. Выступление было посвящено стратегии создания и развития наноиндустрии за период 2007–2017 годов. Также в здании Совета Федерации была развернута выставка продукции портфельных компаний АО «РОСНАНО» и нанотехнологических центров Фонда инфраструктурных и образовательных программ.

При обходе выставки Председатель Правления УК «РОСНАНО» продемонстрировал Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, ее первому заместителю Николаю Федорову и Председателю Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Зинаиде Драгункиной продукцию и решения портфельных компаний РОСНАНО. Среди них была представлена радиолокационная система Orwell-R разработки и производства компании «ЭЛВИС-НеоТек».

Системы безопасности, разработанные АО «ЭЛВИС-НеоТек», позволяют эффективно защищать объекты различного масштаба и назначения с применением технологий видеоаналитики, мультиспектрального компьютерного зрения и семантического анализа изображений. Это значительно повышает эффективность работы служб безопасности благодаря автоматическому обнаружению важных событий и потенциальных нарушителей, снижению негативного влияния человеческого фактора.

Компетенции портфельной компании РОСНАНО АО «ЭЛВИС-НеоТек» подтверждены многочисленными внедрениями систем на объектах топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры, в рамках программ «Безопасный город» и «Интеллектуальная транспортная система».