ГК «ЭРВИСТ» на семинаре в Екатеринбурге представит решения для обеспечения ...
ГК «ЭРВИСТ» на семинаре в Екатеринбурге представит решения для обеспечения безопасности
Новости участников портала \\ 05.12.2017 12:49 \\ ГК «ЭРВИСТ» \\ г. Москва
Как предотвратить значительные материальные и финансовые потери от пожара – семинар ГК “Эрвист” для руководителей банков, депозитариев; центров обработки данных (ЦОД), электронных библиотек; складских терминалов; архивов, библиотек, музеев; объектов транспорта и промышленности
Группа компаний «ЭРВИСТ» — ведущий на российском рынке поставщик продуктов и решений для обеспечения безопасности объектов, работающих в экстремальных (взрывоопасных и агрессивных) условиях, приглашает 7 декабря руководителей и начальников службы безопасности предприятий на семинар «Аспирационные пожарные извещатели и системы WAGNER TITANUS — определение возгораний на ранней стадии на объектах различного назначения».
«Раннее обнаружение возгораний — это самое эффективное средство борьбы с пожарами, возможность избежать значительных материальных и финансовых потерь», — говорит член Комитета по безопасности Торгово-промышленной палаты России, Генеральный директор Группы компаний «ЭРВИСТ» Михаил Рукин, — «мы предлагаем специальное оборудование ведущего мирового производителя — германской компании WAGNER (торговая марка TITANUS), как официальный дистрибьютор и ее партнер в Российской Федерации».
Во всем мире продукция WAGNER — аспирационные пожарные извещатели и системы — широко применяется на объектах с большими материальными и информационными ценностями. К ним относятся: банковские хранилища, депозитарии; центры обработки данных (ЦОД), электронные библиотеки, серверные; складские терминалы, помещения; архивы, библиотеки, музеи; объекты транспорта, в том числе подземного; объекты промышленности.
На семинаре, помимо освещения современных подходов и методов раннего и сверхраннего обнаружения возгораний, будет произведена демонстрация функциональных возможностей аспирационных извещателей Wagner Titanus, в ходе которой можно будет наглядно изучить их технические характеристики и рассмотреть варианты создания систем раннего обнаружения возгораний на конкретных объектах.
Семинар бесплатный, предварительная регистрация обязательна (Иванова Дарья, ГК «ЭРВИСТ» (Москва), телефон 8-800-775-30-98, электронная почта s@ervist.ru). Дата и время: 7 декабря 2017г., 9:30 — 14:30, место: г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 7, гостиница «НОВОТЕЛЬ», конференц-зал «Родонит-Запад», 2-ой этаж. Дополнительная информация, программа семинара — на веб-сайте ГК «ЭРВИСТ»:
О Группе компаний «ЭРВИСТ»
Приступив к работе в 1996 г. «ЭРВИСТ» прошел путь от небольшой компании-инсталлятора до одного из лидеров на российском рынке систем безопасности в сегменте продуктов и решений для обеспечения безопасности объектов, работающих в экстремальных (взрывоопасных и агрессивных) условиях. В составе Группы четыре компании: «Компания ЭРВИСТ» и «ЭРВИСТ-инжиниринг», Москва; «ЭРВИСТ -Северо-Запад», Санкт-Петербург; «ЭРВИСТ-Восток», г. Екатеринбург и г. Новосибирск. За годы работы поставлено более 1,5 млн. единиц продукции, спроектировано, смонтировано и успешно эксплуатируется более 5 тысяч объектов различного назначения и уровня. Основными заказчиками являются ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть», ПАО «Лукойл», концерн «Росэнергоатом», ПАО «РЖД» и другие крупные корпорации и компании. Специалисты Группы, совместно с ведущими российскими производителями разработали ряд комплексов и оборудования систем безопасности на взрывоопасных промышленных объектах и промышленных предприятиях. Группа является дилером и дистрибьютором более 30 отечественных производителей. Сертифицирована по Системе Менеджмента Качества ГОСТ Р ИСО-9001.
Группа компаний «ЭРВИСТ»
111020, Москва, ул. 2-я Синичкина, д. 9А, стр. 10, БЦ «Синица Плаза»
Телефоны: (495) 987-47-57, (499) 270-09-09
Веб-сайт: www.ervist.ru
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