Новости участников портала \\ 17.12.2016 15:47 \\ ООО "Ангарейон-СБ" \\ Москва

ГК "АНГАРЕЙОН" ПОЛУЧИЛА СТАТУС ОФИЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА "СИ-НОРД".

















Без сомнения, Российский рынок охранного мониторинга во многом формировался на разработках и технологических решениях компании "Си-Норд".

Передовые решения в области создания пультов центрального наблюдения в охранных и мониторинговых компаниях, поставки и производство объектового охранного и охранно-пожарного оборудования, обеспечение потребителя решениями, поддерживающими различные каналы передачи данных, которые позволяют обеспечить максимально-надежную работу с пультами централизованной охраны, инновационные и удобные разработки, позволяющие обеспечить максимальную оперативность и удобство в работе - как со стороны охранных структур, так и для пользователей - делают продукцию "Си-Норд" очень популярной среди профессионалов охранного бизнеса, и позволяют обеспечить надежными и функциональными системами охраны практически любой объект.

Теперь, продукцию компании "Си-Норд" можно приобрести в любых требуемых объемах как под заказ, так и со склада ГК "АНГАРЕЙОН", при этом получать консультации по оборудованию, техническую поддержку, сервис и доставку!