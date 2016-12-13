ГК "АНГАРЕЙОН" ПОЛУЧИЛА СТАТУС ОФИЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА "СИ-НОРД".
ГК "АНГАРЕЙОН" ПОЛУЧИЛА СТАТУС ОФИЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА "СИ-НОРД".
Новости участников портала \\ 17.12.2016 15:47 \\ ООО "Ангарейон-СБ" \\ Москва
ГК "АНГАРЕЙОН" ПОЛУЧИЛА СТАТУС ОФИЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА "СИ-НОРД".
Группа компаний "АНГАРЕЙОН" получила статус официального Партнера по продукции "Си-Норд"!
Без сомнения, Российский рынок охранного мониторинга во многом формировался на разработках и технологических решениях компании "Си-Норд".
Передовые решения в области создания пультов центрального наблюдения в охранных и мониторинговых компаниях, поставки и производство объектового охранного и охранно-пожарного оборудования, обеспечение потребителя решениями, поддерживающими различные каналы передачи данных, которые позволяют обеспечить максимально-надежную работу с пультами централизованной охраны, инновационные и удобные разработки, позволяющие обеспечить максимальную оперативность и удобство в работе - как со стороны охранных структур, так и для пользователей - делают продукцию "Си-Норд" очень популярной среди профессионалов охранного бизнеса, и позволяют обеспечить надежными и функциональными системами охраны практически любой объект.
Теперь, продукцию компании "Си-Норд" можно приобрести в любых требуемых объемах как под заказ, так и со склада ГК "АНГАРЕЙОН", при этом получать консультации по оборудованию, техническую поддержку, сервис и доставку!
Новости участников портала
Новый гибридный видеорегистратор Infinity в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 16.12.2016 12:31 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу гибридного видеорегистратора Infinity NDR-DLX1632IP.
IPTRONIC и компания «Видеоглаз» анонсируют мультиформатный регистратор «5 в 1» AHDR0420QN
Новости участников портала \\ 16.12.2016 11:34 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Компактный видеорегистратор IPTRONIC AHDR0420QN (его уже можно купить по низкой цене в компании «Видеоглаз») способен работать с камерами пяти стандартов – аналог / IP/ AHD / CVI / TVI, поэтому новинка будет незаменима в гибридном видеонаблюдении (и при модернизации). Видеорегистратор AHDR0420QN работает с камерами до 2 Мп, обрабатывая видео в реальном времени, а для хранения архива можно установить жесткий диск до 6 Тб.
Новые цветные видеокамеры Infinity в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 15.12.2016 13:25 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых цветных видеокамер Infinity SRE-HD2000AN 2.8 и SRD-HD2000ANVF 2.8-12.
Две новинки от RVi и компании «Видеоглаз» – бюджетные регистраторы на 16 и 32 канала RVi-IPN16/1L и RVi-IPN32/2L
Новости участников портала \\ 15.12.2016 12:24 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новые видеорегистраторы от RVi – 16-канальный RVi-IPN16/1L и 32-канальный RVi-IPN32/2L способны обрабатывать в реальном времени до 3 Мп по каждому каналу, а максимально поддерживаемое разрешение составляет 5 Мп. Новинки уже появились в продаже по низкой цене в компании «Видеоглаз», они имеют исполнение desktop, оснащены одним /двумя отсеками под HDD до 6 Тб и будут отличным выбором для видеонаблюдения в магазинах, в ресторанах или, например, в офисах.
Инженер "в комплекте" – акция от "ВИТ-Центр"
Новости участников портала \\ 14.12.2016 17:23 \\ ООО "ВИТ-Центр" \\ Санкт-Петербург
Для своих клиентов, приобретающих видеосервер Prof-IT VS в Санкт-Петербурге, компания "ВИТ-Центр" бесплатно предоставляет помощь квалифицированного инженера в проведении пусконаладочных работ на 1 рабочий день.
Нормативные предпосылки обеспечения пожарной безопасности
Новости участников портала \\ 14.12.2016 17:19 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
Конференция "Оптимизация затрат на противопожарную защиту предприятия"начала и закончила свою работу 25 октября. Доклад Александра Зайцева, научного редактора журнала "Алгоритм безопасности", осветил ключевые задачи, стоящие перед руководителями предприятий в области пожарной безопасности.
Склад «Амиком» пополнился новой серией коммутаторов от Hikvision
Новости участников портала \\ 14.12.2016 17:08 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва
Управляемые и неуправляемые коммутаторы с PoE-портами и возможностью подключения от 4 до 24 устройств пополнили ассортимент «Амиком».
Beward и компания «Видеоглаз» представляют 2 Мп камеру для экстремальных морозов B2710RZK
Новости участников портала \\ 14.12.2016 12:39 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Сетевая цилиндрическая камера Beward B2710RZK адаптирована под видеонаблюдение в экстремальных условиях – при температурах до-60 градусов. Новинка поддерживает режим «холодный пуск» и оснащена двухступенчатой системой обогрева. Камера B2710RZK имеет моторизованный объектив с АРД и ИК прожектор на 120 метров, хотя ее можно приобрести в компании «Видеоглаз» по сравнительно низкой цене.
AXIS включила в ассортимент мини купольные камеры с HDTV 720p и ИК-подсветкой до 15 м
Новости участников портала \\ 14.12.2016 12:21 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Широкие углы обзора по горизонтали (80°) и по вертикали (45°) создает короткофокусный 2,8 мм объектив камеры для охвата достаточно больших территорий.
Новые HD-AHD видеокамеры SpezVision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 14.12.2016 11:12 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-AHD видеокамер SpezVision SVA-812 и SVA211U.
Другие новости
IPTRONIC и компания «Видеоглаз» анонсируют комплект видеонаблюдения Базовый AHD 720P mini
ВИДЕОГЛАЗ \\ 22.12.2016 11:24
BEWARD представил морозостойкую уличную камеру для экстремальных температур
ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ 21.12.2016 13:42
Новости
ТБ Форум 2017: Директора по безопасности и главные инженеры российских метрополитенов, аэропортов, морских портов, железных дорог открыты к диалогу
Выставки \\ 20.12.2016
Минтранс России, Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству, Ространснадзор, Росавтодор, Росморречфлот, Росавиация, Росжелдор, Московский метрополитен, Ассоциация Метро в рамках ТБ Форцма 2017 проводят 16-ю конференцию "Терроризм и безопасность на транспорте" (7-8 февраля).
Конференция «SecuFinance: Защитные технологии банка будущего» соберет топ-менеджеров Сбербанка России, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка
Выставки \\ 15.12.2016
В рамках Форума «Технологии безопасности 2017» вы можете встретиться и обсудить специфику обеспечения безопасности в банковской сфере с вице-президентами по безопасности
Проектирование и строительство сложных и уникальных объектов на ТБ Форуме 2017 обсудят эксперты К4, Гостехстроя, Спецстроя, Атомэнергопроекта
Выставки \\ 13.12.2016
Вы можете встретиться и обсудить специфику проектирования и строительства зданий и сложных и уникальных объектов, использование информационного моделирования как метода обеспечения комплексной безопасности сложных и уникальных объектов
Статьи
Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Межкамерный трекинг – новая перспективная технология мирового рынка
Видеонаблюдение \\ Межкамерный трекинг - сравнительно молодая функция видеоанализа, позволяющая построить траекторию перемещения человека по всем камерам видеосистемы с неперекрывающимися областями наблюдения. Сегодня она представлена в единственной реализации на российском рынке и в 2-3 решениях на мировом уровне.
Видеонаблюдение. Достижения и перспективы
Видеонаблюдение \\ Можно считать, что видеонаблюдение победно и стремительно развивается чуть более двадцати лет. По крайне мере в России. Нельзя сказать, что в СССР, а затем в России не было телекамер. Еще в 1971 году у меня на работе использовали установку промышленного телевидения ПТУ-27М, выпущенную заводом 323 НИИ промышленного телевидения "Растр" из Великого Новгорода.
AHD видеонаблюдение
Видеонаблюдение \\ AHD это технология передачи посредством обычного коаксиального кабеля отлично детализированной картинки.
Применение систем пожаротушения тонкорсапыленной водой для защиты гостиничных комплексов
Пожарная безопасность \\ В статье описаны основные особенности возникновения и развития пожаров в отелях, изложены преимущества применения установок ТРВ для защиты помещений такого рода, приведены некоторые типовые решения по защите системами пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления помещений гостиничного фонд