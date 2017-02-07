Giraffe и компания «Видеоглаз» представляют электромагнитные замки серии GF-ML
Giraffe и компания «Видеоглаз» представляют электромагнитные замки серии GF-ML
Новости участников портала \\ 16.02.2017 11:37 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новинки от Giraffe – электромагнитные замки GF-ML150, GF-ML300, GF-ML400-40 и GF-ML400-50 предназначены как для внешнего, так и для внутреннего монтажа. Замки различаются усилием удержания, но все они имеют большой ресурс работы. Их герметичные антивандальные корпуса рассчитаны на эксплуатацию от -35 до 50 градусов, а купить новинки можно в компании «Видеоглаз» по низкой цене.
В каталоге компании Giraffe появился новый раздел – электромагнитные замки, в котором на данный момент представлено четыре модели - GF-ML150, GF-ML300, GF-ML400-40 и GF-ML400-50. Основное различие между новинками – так называемое усилие удержания, которое меняется от 150 кг у GF-ML150 до 400 кг у GF-ML400-40 и GF-ML400-50. Разумеется, «мощность» замка напрямую отражается на его массе и габаритных размерах: так, GF-ML150 весит около полутора кг, а GF-ML400-40 и GF-ML400-50 – по четыре кг каждый.
Все новинки имеют герметичную конструкцию, а их антивандальные корпуса выдерживают морозы до -35 и жару до 50 градусов, поэтому электромагнитные замки Giraffe можно устанавливать как на внешних, так и на внутренних дверях. Сфера их применения весьма широка: входные калитки и ворота (контроль прохода на территорию), входные двери (в офисных и бизнес-центрах, в жилых домах и т.п.), внутренние двери (контроль входа в офисные помещения, в кабинеты и пр.). Кроме того, с помощью электро-замков Giraffe можно управлять пожарными и аварийными выходами из зданий.
Рекомендуется устанавливать новинки от Giraffe на внешние или на внутренние двери, которые открываются снаружи ключом или изнутри – кнопкой. Желательно устанавливать их совместно с дверными доводчиками. Электромагнитные замки GF-ML150, GF-ML300, GF-ML400-40 и GF-ML400-50 могут использоваться с любыми контроллерами и домофонами (при совместимости по электрическим параметрам), то есть они применяются как элементы систем контроля доступа, в том числе и с самыми строгими требованиями.
Электромагнитные замки Giraffe имеют прочную и вместе с тем простую конструкцию, благодаря чему и достигается их высокая износоустойчивость. Замки GF-ML150, GF-ML300, GF-ML400-40 и GF-ML400-50 выгодно отличаются отсутствием остаточной намагниченности и превосходной стойкостью к внешним воздействиям. Модели GF-ML400-40 и GF-ML400-50 поставляются с уголками 40х40 и 50х50 мм, а за дополнительными данными о новинках советуем обратиться в компанию «Видеоглаз».
Новости участников портала
BEWARD представил панорамные IP-видеокамеры с разрешением 6 Мп и кодеком H.265
Новости участников портала \\ 16.02.2017 12:55 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва
Компания «Амиком» представляет сетевую камеру BD3670FL2 от BEWARD с панорамным обзором. В основе новинки лежит высокочувствительный сенсор и мощный процессор, благодаря которым она снимает видео с разрешением до 3072×2048 и имеет несколько режимов записи, в том числе скоростной - 50 (60) к/с.
Новые IP-видеокамеры CTV в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 16.02.2017 11:12 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер CTV-IPB2036 FLE и CTV-IPD4028 VFA.
IPTRONIC и компания «Видеоглаз» анонсируют уличную 1 Мп камеру IPT-IPL720BM(3,6)P
Новости участников портала \\ 15.02.2017 12:04 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Бюджетная сетевая камера IPTRONIC IPT-IPL720BM(3,6)P рассчитана на видеонаблюдение при перепадах температур от -40 и до 50 градусов, а купить ее можно в компании «Видеоглаз» по низкой цене. Новинка благодаря ИК подсветке на 20 метров не нуждается в искусственном освещении, а ее металлический корпус-цилиндр имеет встроенные нагревательные элементы и защиту IP66.
Новая HD-AHD видеокамера CTV в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 15.02.2017 11:04 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-AHD видеокамеры CTV-SDM20 IR80.
Новая поворотная IP-камера от Samsung с ИК подсветкой на 200 м и трансляцией 4K UHD видео
Новости участников портала \\ 14.02.2017 14:31 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Поддерживая стандарт 4K Ultra HD, IP-камера PNP-9200RH способна транслировать 8-мегапиксельное изображение (3840x2160 пикс.) с фреймрейтом 30 к/с в форматах H.265, H.264 и M-JPEG.
IP камера Beward B1510RV с высокой чувствительностью – уже в продаже в компании «Видеоглаз»
Новости участников портала \\ 14.02.2017 12:35 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Всепогодная сетевая 1 Мп камера Beward B1510RV ведет видеонаблюдение в дневном режиме при освещенности до 0,08 лк, а купить ее можно по низкой цене в компании «Видеоглаз». Новинка с объективом 2,8 – 12 мм формирует качественную картинку и легко выдерживает перепады температур от -45 до 50 градусов. За четкость и контрастность видео «отвечают» динамический диапазон DWDR, несколько способов подавления шумов, анти-туман и другие функции.
Новое оборудование Tezter в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 14.02.2017 11:14 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового тестера Tezter TIP-H-M-4,3.
Научные разработки для Росгвардии
Новости участников портала \\ 13.02.2017 19:06 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Руководители ГУВО ФС ВНГ России и ФКУ НИЦ «Охраны» ФС ВНГ Росгвардии подробно ознакомились со стендом компании «Элеста», продемонстрировавшей комплексный подход к решению вопросов безопасности.
Новый типовой проект АУПС И СОУЭ многоэтажного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями от ЮНИТЕСТ
Новости участников портала \\ 13.02.2017 16:15 \\ ООО ТД ЮНИТЕСТ \\ Москва
Компания «ЮНИТЕСТ», отечественный разработчик охранно-пожарного оборудования, представляет новое проектное решение для системы ЮНИТРОНИК 496М.
Новое предложение Safran — биометрическая идентификация с высокоточными алгоритмами распознавания отпечатков пальцев
Новости участников портала \\ 13.02.2017 13:22 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Высокая скорость распознавания отпечатков пальцев, составляющая менее 1 секунды, позволяет использовать новые биометрические терминалы на объектах с большим человекопотоком, например, для контроля доступа в крупных офисных центрах, на предприятиях и т.п.
Другие новости
BEWARD представил панорамные IP-видеокамеры с разрешением 6 Мп
ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ 16.02.2017 12:55
Giraffe и компания «Видеоглаз» представляют электромагнитные замки серии GF-ML
ВИДЕОГЛАЗ \\ 16.02.2017 11:37
Новые IP-видеокамеры CTV в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 16.02.2017 11:12
Новости
ТБ Форум 2017 подтвердил статус мероприятия VIP уровня и превзошел ожидания участников
Выставки \\ 13.02.2017
C 7 по 9 февраля 2017 г. в Москве в МВЦ "Крокус Экспо" состоялся XXII Международный форум "Технологии безопасности". ТБ Форум представил знаковые тренды развития индустрии и программы инвестиций в России, лучшие практики и эффективные решения, новые требования и вопросы регулирования, опыт реализации и успешные кейсы.
Стартовал ТБ Форум 2017: селективная аудитория и насыщенная деловая программа
Выставки \\ 08.02.2017
7 февраля открылось конгрессно-выставочное мероприятие VIP-уровня - XXII Международный Форум "Технологии безопасности". В рамках первого в календаре специалистов отрасли безопасности мероприятия представлены знаковые тренды развития индустрии и программы инвестиций в России, лучшие практики и эффективные решения, новые требования и вопросы регулирования, опыт реализации и успешные кейсы.
ТБ Форум 2017: 7 февраля стартует конгрессно-выставочное мероприятие VIP-уровня
Выставки \\ 07.02.2017
C 7 по 9 февраля 2017 г. в Москве в Крокус Конгресс Холле пройдет самое авторитетное конгресс-но-выставочное мероприятие по всему спектру вопросов обеспечения безопасности - XXII Между-народный форум "Технологии безопасности".
Статьи
Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Межкамерный трекинг – новая перспективная технология мирового рынка
Видеонаблюдение \\ Межкамерный трекинг - сравнительно молодая функция видеоанализа, позволяющая построить траекторию перемещения человека по всем камерам видеосистемы с неперекрывающимися областями наблюдения. Сегодня она представлена в единственной реализации на российском рынке и в 2-3 решениях на мировом уровне.
Видеонаблюдение. Достижения и перспективы
Видеонаблюдение \\ Можно считать, что видеонаблюдение победно и стремительно развивается чуть более двадцати лет. По крайне мере в России. Нельзя сказать, что в СССР, а затем в России не было телекамер. Еще в 1971 году у меня на работе использовали установку промышленного телевидения ПТУ-27М, выпущенную заводом 323 НИИ промышленного телевидения "Растр" из Великого Новгорода.
AHD видеонаблюдение
Видеонаблюдение \\ AHD это технология передачи посредством обычного коаксиального кабеля отлично детализированной картинки.
Применение систем пожаротушения тонкорсапыленной водой для защиты гостиничных комплексов
Пожарная безопасность \\ В статье описаны основные особенности возникновения и развития пожаров в отелях, изложены преимущества применения установок ТРВ для защиты помещений такого рода, приведены некоторые типовые решения по защите системами пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления помещений гостиничного фонд