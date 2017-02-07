Giraffe и компания «Видеоглаз» представляют электромагнитные замки серии GF-ML

Новости участников портала \\ 16.02.2017 11:37 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Новинки от Giraffe – электромагнитные замки GF-ML150, GF-ML300, GF-ML400-40 и GF-ML400-50 предназначены как для внешнего, так и для внутреннего монтажа. Замки различаются усилием удержания, но все они имеют большой ресурс работы. Их герметичные антивандальные корпуса рассчитаны на эксплуатацию от -35 до 50 градусов, а купить новинки можно в компании «Видеоглаз» по низкой цене.

В каталоге компании Giraffe появился новый раздел – электромагнитные замки, в котором на данный момент представлено четыре модели - GF-ML150, GF-ML300, GF-ML400-40 и GF-ML400-50. Основное различие между новинками – так называемое усилие удержания, которое меняется от 150 кг у GF-ML150 до 400 кг у GF-ML400-40 и GF-ML400-50. Разумеется, «мощность» замка напрямую отражается на его массе и габаритных размерах: так, GF-ML150 весит около полутора кг, а GF-ML400-40 и GF-ML400-50 – по четыре кг каждый.

Все новинки имеют герметичную конструкцию, а их антивандальные корпуса выдерживают морозы до -35 и жару до 50 градусов, поэтому электромагнитные замки Giraffe можно устанавливать как на внешних, так и на внутренних дверях. Сфера их применения весьма широка: входные калитки и ворота (контроль прохода на территорию), входные двери (в офисных и бизнес-центрах, в жилых домах и т.п.), внутренние двери (контроль входа в офисные помещения, в кабинеты и пр.). Кроме того, с помощью электро-замков Giraffe можно управлять пожарными и аварийными выходами из зданий.

Рекомендуется устанавливать новинки от Giraffe на внешние или на внутренние двери, которые открываются снаружи ключом или изнутри – кнопкой. Желательно устанавливать их совместно с дверными доводчиками. Электромагнитные замки GF-ML150, GF-ML300, GF-ML400-40 и GF-ML400-50 могут использоваться с любыми контроллерами и домофонами (при совместимости по электрическим параметрам), то есть они применяются как элементы систем контроля доступа, в том числе и с самыми строгими требованиями.

Электромагнитные замки Giraffe имеют прочную и вместе с тем простую конструкцию, благодаря чему и достигается их высокая износоустойчивость. Замки GF-ML150, GF-ML300, GF-ML400-40 и GF-ML400-50 выгодно отличаются отсутствием остаточной намагниченности и превосходной стойкостью к внешним воздействиям. Модели GF-ML400-40 и GF-ML400-50 поставляются с уголками 40х40 и 50х50 мм, а за дополнительными данными о новинках советуем обратиться в компанию «Видеоглаз».