ФСТЭК России согласовал программу нового курса УЦ МАСКОМ

Новости участников портала \\ 14.11.2017 11:42 \\ Группа компаний МАСКОМ \\ г.Москва,

ФСТЭК России согласовал разработанную Учебным центром МАСКОМ программу курса повышения квалификации "Техническая защита информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну".

В целом курс освещает вопросы в части организации защиты информации ограниченного доступа и будет интересен как руководителям, так и сотрудникам (включая гражданских служащих), работающим в области защиты информации. Слушатели получат основные сведения по вопросам нормативно-правовой базы, сопровождающей ТЗИ ограниченного доступа, а также получат возможность закрепить полученные знания на практике в ходе практических работ.

Программа согласована в 2-х версиях различной продолжительности. Данный вариант курса продолжительностью 108 ч. будет интересен, в первую очередь, для руководителей подразделений в области ТЗИ, т.к. основной упор сделан на разбор вопросов с организационной точки зрения с сокращением времени лабораторных и практических работ. Программой курса предусмотрено не менее 70 часов очных занятий с преподавателем.

Уже скоро будет открыт набор слушателей. Не пропустите, ждем Вас!