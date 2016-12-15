ЭволитСтрой – безопасность на выгодных условиях по франшизе с Видеоглазом
ЭволитСтрой – безопасность на выгодных условиях по франшизе с Видеоглазом
Новости участников портала \\ 27.12.2016 12:49 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Московская компания «ЭволитСтрой» предлагает не просто техническую безопасность. Партнерское соглашение «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ» означает нечто большее: поддержку партнера, пожизненную гарантию на оборудование в сервисе и низкие цены без посреднических накруток. С ассортиментом видеонаблюдения, пожарной сигнализации и других разделов каталога удобно знакомиться на созданном в рамках франшизы сайте «ЭволитСтроя».
В сфере технической безопасности для успешного бизнеса мало предложить «просто товары». Покупатели предпочитают иметь возможность выбора (значит, нужен широкий ассортимент), не хотят переплачивать (нельзя завышать цены) и стремятся иметь как можно больше гарантий. Подбор оборудования должен быть максимально комфортным, а его качество – высоким вне зависимости от ценовой категории. Чтобы соответствовать всем этим требованиям, московская компания «ЭволитСтрой» как раз и заключила партнерское соглашение «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ».
Выбор поставляемых по франшизе товаров весьма широк – это тысячи позиций десятков лучших зарубежных и российских брендов по категориям видеонаблюдение, контроль доступа, охранно-пожарная сигнализация, охрана периметра и многое другое. Качество каждой позиции уже проверено «в боевых условиях» на объектах по всей территории России, а их стоимость не завышена благодаря отсутствию посреднических накруток. Компания «Видеоглаз» является официальным дилером сотен производителей и поставляет своим партнерам товары без наценок.
На созданном в рамках франшизы сайте компании «ЭволитСтрой» подбор товаров осуществляется легко и быстро, причем история заказов автоматически запоминается в личном кабинете. Прямо на сайте можно рассчитать стоимость работ – а это очень удобно, если вы планируете заказать безопасность «под ключ». Следующий этап после ввода системы в строй – ее сервисное обслуживание, и специалисты «ЭволитСтроя» предлагают еще один весомый бонус по франшизе под названием «пожизненная гарантия на оборудование в сервисе».
Продлить гарантийный срок оборудования безопасности легко – нужно только заключить с компанией «ЭволитСтрой» договор на сервисное обслуживание, и гарантия будет продляться до тех пор, пока действует сам сервисный договор. Если по каким-либо причинам вас не устроило качество товаров и услуг от «ЭволитСтроя» - вы можете воспользоваться партнерской гарантией (она доступна по условиям франшизы). Просто позвоните, напишите или подойдите в офис компании «Видеоглаз» - и ее специалисты оперативно разберутся с недочетами партнера.
Источник: www.videoglaz.ru
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Новые IP-видеокамеры AXIS в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 27.12.2016 12:51 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
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Естай Джангунаков: "Юпитер" в Нацгвардии
Новости участников портала \\ 27.12.2016 12:04 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
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Новости участников портала \\ 26.12.2016 11:44 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
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Новая цветная видеокамера Samsung Security в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 26.12.2016 11:07 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой цветной видеокамеры Samsung Security SCD-5081RP.
NVR регистраторы на 4/8 каналов Beward BK010XS с поддержкой облака – уже в продаже в компании «Видеоглаз»
Новости участников портала \\ 26.12.2016 10:33 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Компактные видеорегистраторы Beward BK0104S и BK0108S, которые можно купить в компании «Видеоглаз» по низкой цене, имеют настольное исполнение и рассчитаны на работу с 2 Мп камерами. Регистратор BK0104S формирует до 120 кадров/сек, а BK0108S – до 240 кадров/сек, то есть обе новинки рассчитаны на видеонаблюдение в реальном времени. Новые регистраторы поддерживают работу с облаком, есть мобильный клиент, а для архивирования имеется отсек под HDD до 6 Тб.
RVi и компания «Видеоглаз» представляют антивандальные уличные IP камеры RVi-IPC32VL и RVi-IPC33VS
Новости участников портала \\ 23.12.2016 11:41 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Две сетевые новинки от RVi – всепогодные купола RVi-IPC32VL и RVi-IPC33VS (их уже можно приобрести по низкой цене в компании «Видеоглаз») способны обеспечить круглосуточное видеонаблюдение в широком температурном диапазоне. К преимуществам 2 Мп камеры RVi-IPC32VL можно отнести варио-объектив и поддержку карт памяти, а модель RVi-IPC33VS укомплектована фиксированным объективом и способна формировать 3 Мп картинку.
Новый IP-видеорегистратор Samsung Security в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 23.12.2016 11:40 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового IP-видеорегистратора Samsung Security XRN-1610SP на 16 каналов.
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Новости участников портала \\ 22.12.2016 11:24 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
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Новые видеорегистраторы Samsung Security в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 22.12.2016 11:21 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
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Новости участников портала \\ 21.12.2016 13:42 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва
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ООО "Сек-Групп" \\ 27.12.2016 14:23
Новые IP-видеокамеры AXIS в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 27.12.2016 12:51
ЭволитСтрой – безопасность на выгодных условиях по франшизе с Видеоглазом
ВИДЕОГЛАЗ \\ 27.12.2016 12:49
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В ноябре 2016 года компания «Домофонные системы», которая входит в число лидеров отечественного рынка, запустила специализированный интернет-магазин.
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