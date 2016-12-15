Новости участников портала \\ 27.12.2016 12:49 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Московская компания «ЭволитСтрой» предлагает не просто техническую безопасность. Партнерское соглашение «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ» означает нечто большее: поддержку партнера, пожизненную гарантию на оборудование в сервисе и низкие цены без посреднических накруток. С ассортиментом видеонаблюдения, пожарной сигнализации и других разделов каталога удобно знакомиться на созданном в рамках франшизы сайте «ЭволитСтроя».

В сфере технической безопасности для успешного бизнеса мало предложить «просто товары». Покупатели предпочитают иметь возможность выбора (значит, нужен широкий ассортимент), не хотят переплачивать (нельзя завышать цены) и стремятся иметь как можно больше гарантий. Подбор оборудования должен быть максимально комфортным, а его качество – высоким вне зависимости от ценовой категории. Чтобы соответствовать всем этим требованиям, московская компания «ЭволитСтрой» как раз и заключила партнерское соглашение «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ».

Выбор поставляемых по франшизе товаров весьма широк – это тысячи позиций десятков лучших зарубежных и российских брендов по категориям видеонаблюдение, контроль доступа, охранно-пожарная сигнализация, охрана периметра и многое другое. Качество каждой позиции уже проверено «в боевых условиях» на объектах по всей территории России, а их стоимость не завышена благодаря отсутствию посреднических накруток. Компания «Видеоглаз» является официальным дилером сотен производителей и поставляет своим партнерам товары без наценок.

На созданном в рамках франшизы сайте компании «ЭволитСтрой» подбор товаров осуществляется легко и быстро, причем история заказов автоматически запоминается в личном кабинете. Прямо на сайте можно рассчитать стоимость работ – а это очень удобно, если вы планируете заказать безопасность «под ключ». Следующий этап после ввода системы в строй – ее сервисное обслуживание, и специалисты «ЭволитСтроя» предлагают еще один весомый бонус по франшизе под названием «пожизненная гарантия на оборудование в сервисе».

Продлить гарантийный срок оборудования безопасности легко – нужно только заключить с компанией «ЭволитСтрой» договор на сервисное обслуживание, и гарантия будет продляться до тех пор, пока действует сам сервисный договор. Если по каким-либо причинам вас не устроило качество товаров и услуг от «ЭволитСтроя» - вы можете воспользоваться партнерской гарантией (она доступна по условиям франшизы). Просто позвоните, напишите или подойдите в офис компании «Видеоглаз» - и ее специалисты оперативно разберутся с недочетами партнера.

Источник: www.videoglaz.ru