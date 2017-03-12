«ЭЛВИС-НеоТек» запускает партнерскую программу

Новости участников портала \\ 14.03.2017 17:33 \\ ЭЛВИС-НеоТек \\ Москва

«ЭЛВИС-НеоТек» объявляет о запуске новой инициативы для стимулирования роста бизнес-партнёров на рынке систем безопасности.

Партнерская программа АО «ЭЛВИС-НеоТек» ориентирована на новых и существующих Партнёров компании.





Основная цель программы – увеличение роста бизнеса Партнеров АО «ЭЛВИС-НеоТек» за счет расширения ассортимента предлагаемых решений, совместного участия в технологических проектах и разработки коллективных решений.

Партнерская программа предоставляет возможность Партнерам воспользоваться компетенциями и наработанным опытом АО «ЭЛВИС-НеоТек», вырабатывать наиболее эффективные технические решения, а также принимать участие в отраслевых проектах, вхождение в которые ранее сопровождались технологическими барьерами.

В партнерской программе предусматриваются механизмы обучения специалистов Партнера, направленные на повышение эффективности работы и взаимодействия Партнера с технической поддержкой компании.

Важным стимулом для Партнеров в продвижении решений АО «ЭЛВИС-НеоТек» является возможность получения набора экономических преимуществ, соответствующих статусу партнерского взаимодействия.

«Потенциал нашей компании и гибкий подход к развитию партнерской сети дают возможность предложить Партнерам уникальные условия для сотрудничества. Участие в партнерской программе АО «ЭЛВИС-НеоТек» позволит нам разделить совместный успех», – отмечает Михаил Чичварин, коммерческий директор АО «ЭЛВИС-НеоТек».

Узнайте подробную информацию о партнёрской программе, обратившись к специалистам АО «ЭЛВИС-НеоТек» по телефонам: +7 (495) 648 78 23, +7 (499) 731-75-02 или по электронной почте welcome@elvees.com.