«ЭЛВИС-НеоТек» представляет линейку российских IP-видеокамер VisorJet

Новости участников портала \\ 19.09.2018 23:22 \\ ЭЛВИС-НеоТек \\ Москва

Компания «ЭЛВИС-НеоТек», ведущий российский производитель интеллектуальных систем обеспечения безопасности и компьютерного зрения, запустила в Зеленограде серийное производство IP-видеокамер под торговой маркой VisorJet.

Компания «ЭЛВИС-НеоТек», ведущий российский производитель интеллектуальных систем обеспечения безопасности и компьютерного зрения, запустила в Зеленограде серийное производство IP-видеокамер под торговой маркой VisorJet.

Линейка видеокамер включает себя три модели: первую российскую видеокамеру панорамного обзора VisorJet 720, уличную цилиндрическую камеру VisorJet smart Bullet и купольную видеокамеру VisorJet smart Dome.

Панорамная видеокамера VisorJet 720 имеет 2 фиксированных объектива. Она разработана специально для использования в местах массового скопления людей, в промышленных помещениях, супермаркетах, конференц-залах и других объектах, где требуется организовать панорамный обзор при использовании минимального количества устройств. VisorJet 720 обеспечивает обзор 360° х 360° при разрешении 24 Мп. Пылевлагозащищённый корпус камеры соответствует классу защиты IP-54. VisorJet 720 имеет электронные PTZ-функции с возможностью передачи видеопотока, компенсацию искажений, 12-ти кратное цифровое увеличение. Инновационная камера может как сохранять видео на карту памяти microSD, так и транслировать видеопоток разрешением до Ultra HD (4K). VisorJet 720 поддерживает основные сетевые стандарты и протоколы: ONVIF 2.6 Profile S, RTSP, RTP, NTP, IPv4, IPv6, HTTP, TCP и другие. Кроме того, камера позволяет передавать и просматривать видеоизображение 360° в браузерах, мобильных приложениях, очках дополненной реальности, а также организовывать видеотрансляции с изображением 360° в социальных медиа (Facebook, YouTube).

Уличные камеры VisorJet smart Bullet и VisorJet smart Dome защищены по стандарту IP-67. Камеры оснащаются фиксированными, либо вариофокальными объективами, ИК-прожектором и имеют разрешение 5 Мп с частотой видеопотока 30 кадров в секунду. Камеры серии VisorJet smart производят видеосъёмку с расширенным динамическим диапазоном DOL-HDR, обеспечивают высокую чувствительность в цветном режиме благодаря матрицам Sony Exmor с технологией STARVIS®. Камеры имеют функции наложения титров на изображение, подавления шумов, компенсации фоновой засветки, коррекции искажений объектива. Камеры VisorJet smart поддерживают видеокодеки H264 и H.265 HP/MP/BP. Все камеры соответствуют стандарту ONVIF, полностью совместимы с системой видеонаблюдения с компьютерным зрением Orwell 2k.

Получить подробную информацию о линейке российских IP-камер VisorJet, а также оценить работу камер в режиме реального времени можно на новом ресурсе «ЭЛВИС-НеоТек» – сайте visorjet.ru

Для получения технических спецификаций и цен обращайтесь в компанию «ЭЛВИС-НеоТек» по телефону +7 495 648 7823 или по электронной почте visorjet@elveesneotek.com