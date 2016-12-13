Устройство мониторинга координат и адресной безопасности детей УМКА уже активно применяется на практике и нравятся не только детям, но и их родителям.

На выставке «Малый и средний бизнес Санкт-Петербурга» компания «Элеста» продемонстрировала губернатору Георгию Полтавченко браслеты УМКА из системы «Юпитер» для обеспечения безопасности ребенка.

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