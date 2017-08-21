Рады сообщить, что новые охранные извещатели «Юпитер-5210/5211» и акустические извещатели «Юпитер-5810» вошли в «Список технических средств безопасности, удовлетворяющих «Единым техническим требованиям к системам централизованного наблюдения, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны» и «Единым техническим требованиям к объектовым подсистемам охраны, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны».

Разработчики компании Элеста смогли создать технологичные конструкции новых приборов, которые позволяют устанавливать их на любые поверхности под любым углом наклона. Благодаря тому, что все приборы находятся в крышке основания, Вы с легкостью сможете инсталлировать их на объекте.

Основные возможности ИК Извещателя «Юпитер-5211»:

Устойчивость к движению животных весом до 40 кг;

ЭМС 4-ой степени жесткости;

Контроль напряжения внешнего резервного питания;

Контроль обрыва ШС;

Автотестирование;

Температурная компенсация порогов срабатывания.

Особенности ИК Извещателя «Юпитер-5211»:

Удобство инсталляции (весь прибор в крышке; 3 плоскости крепления; накидные колодки);

Безвизовая регулировка наклона зоны обнаружения ( доступно 3 положения);

Индивидуальная заводская настройка на ИК стенде.

Основные возможности АК Извещателя «Юпитер-5810»:

Высокая точность обнаружения;

Дискретная регулировка чувствительности;

Режим контроля выпадения осколков;

Отключаемая индикация тревоги с режимом памяти;

Контроль напряжения внешнего резервного питания;

Контроль обрыва ШС;

ЭМС 4-ая степень жесткости;

Автотестирование.

Особенности ИК Извещателя «Юпитер-5810»:

Высокая помехоустойчивость;

Удобство инсталяции(весь прибор в крышке; основание в качестве кронштейна; 3; накидные колодки; встроенные оконечные резисторы);

Регулировка наклона зоны обнаружения;

Индивидуальная заводская настройка на АК стенде.