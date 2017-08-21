Элеста извещает – датчики в СПИСКЕ!
Элеста извещает – датчики в СПИСКЕ!
Новости участников портала \\ 01.11.2017 19:11 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Датчики попали в список!
Рады сообщить, что новые охранные извещатели «Юпитер-5210/5211» и акустические извещатели «Юпитер-5810» вошли в «Список технических средств безопасности, удовлетворяющих «Единым техническим требованиям к системам централизованного наблюдения, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны» и «Единым техническим требованиям к объектовым подсистемам охраны, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны».
Разработчики компании Элеста смогли создать технологичные конструкции новых приборов, которые позволяют устанавливать их на любые поверхности под любым углом наклона. Благодаря тому, что все приборы находятся в крышке основания, Вы с легкостью сможете инсталлировать их на объекте.
Основные возможности ИК Извещателя «Юпитер-5211»:
Устойчивость к движению животных весом до 40 кг;
ЭМС 4-ой степени жесткости;
Контроль напряжения внешнего резервного питания;
Контроль обрыва ШС;
Автотестирование;
Температурная компенсация порогов срабатывания.
Особенности ИК Извещателя «Юпитер-5211»:
Удобство инсталляции (весь прибор в крышке; 3 плоскости крепления; накидные колодки);
Безвизовая регулировка наклона зоны обнаружения ( доступно 3 положения);
Индивидуальная заводская настройка на ИК стенде.
Основные возможности АК Извещателя «Юпитер-5810»:
Высокая точность обнаружения;
Дискретная регулировка чувствительности;
Режим контроля выпадения осколков;
Отключаемая индикация тревоги с режимом памяти;
Контроль напряжения внешнего резервного питания;
Контроль обрыва ШС;
ЭМС 4-ая степень жесткости;
Автотестирование.
Особенности ИК Извещателя «Юпитер-5810»:
Высокая помехоустойчивость;
Удобство инсталяции(весь прибор в крышке; основание в качестве кронштейна; 3; накидные колодки; встроенные оконечные резисторы);
Регулировка наклона зоны обнаружения;
Индивидуальная заводская настройка на АК стенде.
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