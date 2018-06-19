Электрозащелка накладного монтажа на СТЕКЛО, ДЕРЕВО или МЕТАЛЛ! Замена ...
Электрозащелка накладного монтажа на СТЕКЛО, ДЕРЕВО или МЕТАЛЛ! Замена электромагнитному замку!
Новости участников портала \\ 17.08.2018 15:32 \\ ООО «Шлюссельбург» \\ г. Москва
Компания Шлюссельбург представляет Вашему вниманию уникальную электромеханическую защелку effeff Strike Lock 8037UL предназначенную для накладного монтажа.
Электрозащелка effeff 8037UL – это комплект, состоящий из стандартной ЭМЗ модели 37 и надежной ответной части 807-10 в накладных корпусах. Уникальность накладной защелки 8037UL заключается в простоте ее монтажа абсолютно на любой тип дверей (стекло, дерево, металл) при помощи дополнительных комплектующих, предназначенных для этой защелки. Защелка 8037UL так же разработана для замены электромагнитных замков, либо для дооснащения дверей в которые невозможно установить защелку стандартным способом.
Переставляемый язычок позволяет регулировать зазоры и адаптировать электрозащелку к любым внешним условиям. Ключевыми особенностями в пользу электрозащелки effeff 8037UL по отношению к электромагниту являются низкое энергопотребление и компактные размеры и гораздо более эстетичный вид.
Электрозащелка обладает горизонтальной регулировкой и может дооснащаться дополнительным L-образным кронштейном. Так же защелка effeff 8037UL имеет возможность установки на все виды стеклянных дверей с помощью специальных проставочных пластин и клеевого комплекта. В отличие от обычных защелок и замков для стеклянных дверей, защелку effeff 8037UL можно монтировать на двери как с минимальным, так и с достаточно большим зазором между проемом и полотном двери, ограниченным только размером фалевого замка effeff 807-10.
Strike Lock оптимально подходит в качестве исполнительного устройства для установки на уже существующие двери. Например, устанавливается на стеклянные двери подобно магниту, но компактнее, прочнее и с меньшим потреблением тока.
Преимущества электрозащелки:
- Нормально-открытая (всегда открыта, когда на ней нет напряжения),
- обладает низким энергопотреблением,
- возможно исполнение 8037UL - 12В и 24В,
- возможна версия Нормально-закрытой (без напряжения, закрыта).
Имея компактные размеры ее предел прочности составляет 3500 Ньютонов (такой же предел прочности и клея, используемого при монтаже защелки 8037UL на стекло). Посредством L-образных уголков и проставочных пластин монтаж возможен практически на любые конструкции дверей. При необходимости защелка может быть укомплектована встроенным датчиком положения двери или изготовлена в варианте с повышенной прочностью.
Все подробности у ООО «Шлюссельбург» по телефону +7-495-7900265 или на сайте:
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