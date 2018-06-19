effeff 842 Идеальное решение для цельностеклянных маятниковых дверей

Новости участников портала \\ 17.08.2018 15:35 \\ ООО «Шлюссельбург» \\ г. Москва

Компания Шлюссельбург, на правах официального дистрибьютора ASSA ABLOY Sicherheitstechnik представляет электромоторный поворотный ригель effeff 842.

Стеклянные двери стали неотъемлемой частью дизайна в офисах, магазинах, аэропортах, клиниках, музеях, банках. Двери из стекла выглядят стильно, современно и создают эффект свободного пространства. Поэтому очень часто их делают маятниковыми, чтобы сделать проход максимально комфортным. Для обеспечения контроля доступа на таких дверях запорный механизм должен быть надежным, но при этом не создавать неудобства в использовании.

До недавнего времени электрозамки, устанавливаемые на маятниковых дверях либо ограничивали открывание в обе стороны, либо требовали, чтобы доводчик при закрывании максимально быстро погасил колебания двери и точно выровнял её по центру, что не всегда удавалось и вызывало преждевременные срабатывания запорного устройства.

Поворотный электроригель effeff 842 лишён этих недостатков: он чётко запирает дверь, позволяет открывать её в обе стороны, и может устанавливаться на любые двери, включая цельностеклянные маятниковые.

Толщина стекла и зазор между створкой и рамой значения не имеют. К стеклу корпус крепится специальным двухкомпонентным клеем, способным выдерживать высокие механические нагрузки. Для монтажа делать в стекле отверстия не нужно, достаточно перед наклеиванием протереть стекло и корпус салфеткой, которая поставляется в комплекте с клеем.

Все подробности у ООО «Шлюссельбург» по телефону +7-495-7900265 или на сайте: