Новости участников портала \\ 17.08.2018 15:33 \\ ООО «Шлюссельбург» \\ г. Москва

В семействе моделей effeff 118 компания Шлюссельбург, на правах официальног дистрибьютора ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH, предлагает одну из самых маленьких и самых гибких в применении защелок в мире.

Там, где много дверей, встречаются различные монтажные ситуации и требуется квалифицированный специалист. Электромеханическая защелка 118 марки effeff - ваш надежный партнёр! На нее можно положиться. effeff 118 универсальна в применении, отвечает практически любому требованию в работе и предлагает правильное решение.

С развитием 118 серии компания ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH представляет свои десятилетиями разработанные ноу-хау запирающие устройства. Благодаря своим небольшим размерам и многочисленным вариантам, разным моделям механизма отпирания - 118 защелки подходят практически для любого применения.

Легкий монтаж, простое электрическое соединение, повсеместное использование.

Effeff 118 универсальна для DIN левого / правого использования и может регулироваться с помощью FaFix, регулируемого язычка, легко и точно даже после установки.

В версии ProFix функциональность оптимизирована, а внешний вид стал более элегантным: ProFix совмещает, недоступные в классических решениях функции: регулируемый язычок и встроенную направляющую для косого ригеля замка.

В результате фрезерования профиля в раме двери отпадает необходимость в поворотном конце ловушки для открывания двери, а плоскость наличника остается неповрежденной. Работая только в двух диапазонах напряжения, effeff 118 отвечает всем требованиям питания, например, при работе с домофоном или в системе контроля доступа.

Различные дополнительные функции, такие как: мониторинговый контакт, биполярный диод, круглосуточное нахождение под током, специальное исполнение пружин или водонепроницаемая конструкция - позволяют использовать ее в широком спектре применения. Например, защелка 118 с биполярным диодом применяется в системах контроля доступа. Даже находясь в преднамеренно разблокированном состоянии, защелка с усиленной возвратной пружиной язычка защелки, удерживает дверь в закрытом состоянии, противостоя порывам ветра или давлению сквозняка.

Кроме того, модель effeff 118 также доступна в версиях для дымозащитных и противопожарных дверей, эвакуационных дверей и дверей с повышенными требованиями к безопасности, а также в зонах с потенциально взрывоопасной средой.

Дополнительное применение можно найти, например, в системе ASSA ABLOY ProDenso, в ней лицевая панель объединяет три защелки и работает с многозапорным замком.

Три шага для правильного решения

ASSA ABLOY предоставляет законченные, скоординированные системы лицевой планки и электрозащелки для деревянных, ПВХ и металлических дверей. Всего за три шага вы сможете определить правильную комбинацию защелки и лицевой панели:

во-первых, выбирается модель защелки из семейства 118 с требуемыми опциями,

во-вторых, замеряется Х-показатель на раме двери,

и, в-третьих, подбирается лицевая панель, соответствующая типу двери и величине показателя Х.

Эти три шага гарантируют, что лицевая панель и защелка идеально подходят друг к другу для установки и функциональной совместной работы. Решение по устройству запирания для практически любых требований к двери: это универсальная защелка 118 ASSA ABLOY, которая делает работу квалифицированных монтажников проще.

Технические характеристики для электрозащелок 118 серии:

Размеры стандартной защелки 118: 66 x 16 x 25,5 мм

Два диапазона напряжения:

10-24 В переменного / постоянного тока

22-42 В переменного / постоянного тока

10-24 В переменного / постоянного тока 22-42 В переменного / постоянного тока Все модели семейства защелок 118 подходят для систем интерком (домофонов).

Все модели семейства защелок 118 серии протестированы и имеют сертификат независимой декларации экологического продукта EPD (Декларация природоохранного продукта) и пригодны для экологически чистого строительства.

Все подробности у ООО «Шлюссельбург» по телефону +7-495-7900265 или на сайте: