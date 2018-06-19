effeff 118 - универсал среди защелок
effeff 118 - универсал среди защелок
Новости участников портала \\ 17.08.2018 15:33 \\ ООО «Шлюссельбург» \\ г. Москва
В семействе моделей effeff 118 компания Шлюссельбург, на правах официальног дистрибьютора ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH, предлагает одну из самых маленьких и самых гибких в применении защелок в мире.
Там, где много дверей, встречаются различные монтажные ситуации и требуется квалифицированный специалист. Электромеханическая защелка 118 марки effeff - ваш надежный партнёр! На нее можно положиться. effeff 118 универсальна в применении, отвечает практически любому требованию в работе и предлагает правильное решение.
С развитием 118 серии компания ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH представляет свои десятилетиями разработанные ноу-хау запирающие устройства. Благодаря своим небольшим размерам и многочисленным вариантам, разным моделям механизма отпирания - 118 защелки подходят практически для любого применения.
Легкий монтаж, простое электрическое соединение, повсеместное использование.
Effeff 118 универсальна для DIN левого / правого использования и может регулироваться с помощью FaFix, регулируемого язычка, легко и точно даже после установки.
В версии ProFix функциональность оптимизирована, а внешний вид стал более элегантным: ProFix совмещает, недоступные в классических решениях функции: регулируемый язычок и встроенную направляющую для косого ригеля замка.
В результате фрезерования профиля в раме двери отпадает необходимость в поворотном конце ловушки для открывания двери, а плоскость наличника остается неповрежденной. Работая только в двух диапазонах напряжения, effeff 118 отвечает всем требованиям питания, например, при работе с домофоном или в системе контроля доступа.
Различные дополнительные функции, такие как: мониторинговый контакт, биполярный диод, круглосуточное нахождение под током, специальное исполнение пружин или водонепроницаемая конструкция - позволяют использовать ее в широком спектре применения. Например, защелка 118 с биполярным диодом применяется в системах контроля доступа. Даже находясь в преднамеренно разблокированном состоянии, защелка с усиленной возвратной пружиной язычка защелки, удерживает дверь в закрытом состоянии, противостоя порывам ветра или давлению сквозняка.
Кроме того, модель effeff 118 также доступна в версиях для дымозащитных и противопожарных дверей, эвакуационных дверей и дверей с повышенными требованиями к безопасности, а также в зонах с потенциально взрывоопасной средой.
Дополнительное применение можно найти, например, в системе ASSA ABLOY ProDenso, в ней лицевая панель объединяет три защелки и работает с многозапорным замком.
Три шага для правильного решения
ASSA ABLOY предоставляет законченные, скоординированные системы лицевой планки и электрозащелки для деревянных, ПВХ и металлических дверей. Всего за три шага вы сможете определить правильную комбинацию защелки и лицевой панели:
- во-первых, выбирается модель защелки из семейства 118 с требуемыми опциями,
- во-вторых, замеряется Х-показатель на раме двери,
- и, в-третьих, подбирается лицевая панель, соответствующая типу двери и величине показателя Х.
Эти три шага гарантируют, что лицевая панель и защелка идеально подходят друг к другу для установки и функциональной совместной работы. Решение по устройству запирания для практически любых требований к двери: это универсальная защелка 118 ASSA ABLOY, которая делает работу квалифицированных монтажников проще.
Технические характеристики для электрозащелок 118 серии:
- Размеры стандартной защелки 118: 66 x 16 x 25,5 мм
- Два диапазона напряжения:
10-24 В переменного / постоянного тока
22-42 В переменного / постоянного тока
- Все модели семейства защелок 118 подходят для систем интерком (домофонов).
- Все модели семейства защелок 118 серии протестированы и имеют сертификат независимой декларации экологического продукта EPD (Декларация природоохранного продукта) и пригодны для экологически чистого строительства.
Все подробности у ООО «Шлюссельбург» по телефону +7-495-7900265 или на сайте:
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