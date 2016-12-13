Новости участников портала \\ 15.12.2016 12:24 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Новые видеорегистраторы от RVi – 16-канальный RVi-IPN16/1L и 32-канальный RVi-IPN32/2L способны обрабатывать в реальном времени до 3 Мп по каждому каналу, а максимально поддерживаемое разрешение составляет 5 Мп. Новинки уже появились в продаже по низкой цене в компании «Видеоглаз», они имеют исполнение desktop, оснащены одним /двумя отсеками под HDD до 6 Тб и будут отличным выбором для видеонаблюдения в магазинах, в ресторанах или, например, в офисах.

Компания RVi начала продажи бюджетных видеорегистраторов RVi-IPN16/1L и RVi-IPN32/2L, рассчитанных на подключение до 16 и до 32 камер с разрешением до 5 Мп. Несмотря на низкую цену, новинки построены на мощных процессорах, способных обрабатывать в реальном времени даже видео высокого разрешения. К примеру, если такой видеорегистратор установить в магазине – в зонах кассовых аппаратов рекомендуется устанавливать камеры максимального 5 Мп разрешения (для фиксации мельчайших деталей, в том числе и работы с купюрами), а в торговом зале, скорее всего, будет достаточно Full HD картинки.

При выборе камер с учетом их разрешения важно учитывать максимальный суммарный битрейт, который для 16-канального видеорегистратора RVi-IPN16/1L составляет 80 Мбит/сек, а для 32-канального RVi-IPN32/2L – 160 Мбит/сек. При таких показателях любая из новинок обработает видео в реальном времени по каждому каналу даже при 3 Мп потоках видео.

Из возможностей новых бюджетных видеорегистраторов RVi можно отметить поддержку двухканального звука (в них есть один аудио-вход и один аудио-выход). 32-канальная модель дополнительно оснащена тревожными входами и выходами в соотношении 4:2, то есть на основе видеорегистратора RVi-IPN32/2L можно организовать полноценную систему безопасности – с тревожными датчиками и активирующимися по тревоге исполнительными механизмами.

Новинки поставляются без жестких дисков, которые нужно будет приобретать отдельно, с учетом разрешения видеокамер, желаемого времени хранения без перезаписи и собственно режима архивирования (непрерывно, по расписанию, по тревоге). Чем выше разрешение видеокамер и чем чаще будет вестись запись – тем больше должна быть емкость HDD. Учтите, что в 16-канальный видеорегистратор RVi-IPN16/1L можно установить один жесткий диск до 6 Тб, а в 32-канальный RVi-IPN32/2L – до двух таких дисков. Более подробные технические сведения о новых видеорегистраторах RVi (режимы поиска в архиве, интеграция, комплектность поставки и т.п.) рекомендуем уточнять при покупке в компании «Видеоглаз».