Дмитрий Рогозин: «На шаг впереди»

Участники мероприятия ознакомились с современными и перспективными образцами вооружения и специальной техники, средств связи и автоматизации, экипировки военнослужащих и сотрудников. «Для того, чтобы противостоять террористической угрозе, необходимо все время быть на шаг впереди. На такую работу мы и настраиваем весь конструкторский и инженерный потенциал российского оборонно-промышленного комплекса», — отметил Дмитрий Рогозин.

Отечественная компания «Элеста» в числе 50 ведущих предприятий России продемонстрировала свои новые разработки на выставке вооружения, спецтехники и военной экипировки в рамках заседания Научно-технического совета Росгвардии.