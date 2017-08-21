Детектор отсутствия касок - новинка Macroscop для производства и строек

Детектор отсутствия касок - новинка Macroscop для производства и строек

Детектор отсутствия касок - новинка Macroscop для производства и строек

Новости участников портала \\ 10.11.2017 12:18 \\ Macroscop \\ Пермь

Это интеллектуальный модуль, который помогает контролировать соблюдение техники безопасности на производстве и стройках. Он сообщает оператору видеосистемы, когда в кадре появляется человек без каски.

Компания Macroscop, разработчик ПО для IP-камер, выпустила новинку рынка систем видеонаблюдения – детектор отсутствия касок.

 

Это интеллектуальный модуль, который помогает контролировать соблюдение техники безопасности на производстве и стройках. Он сообщает оператору видеосистемы, когда в кадре появляется человек без каски.

 

Ежегодно в России на производстве получают травмы более 300 тыс. человек, из которых 6 тыс. – со смертельным исходом. В большинстве случаев это вызвано несоблюдением техники безопасности. Отсутствие средств защиты у работника, в частности, каски, серьезно угрожает его здоровью и жизни, а нарушение требований охраны труда предусматривает наказание для работодателя в виде крупного штрафа или лишения свободы.

 

Новый модуль Macroscop позволяет специалистам по охране труда, сотрудникам службы безопасности или руководителям производства оперативно получать информацию о работниках, нарушающих технику безопасности. Кадр автоматически сохраняется в журнале событий Macroscop, благодаря чему появляется доказательная база нарушений ТБ.

 

Как работает детектор отсутствия касок

Подключите детектор на камерах, на которых человек или несколько людей попадают в кадр крупным планом (например, это может быть вход в производственное помещение).
Модуль детектирует человека в кадре, определяет наличие каски на нем и в случае, если каска отсутствует, выдает сообщение: «Нет каски». Можно настроить выведение тревоги на экран, отправку уведомления на e-mail или push-уведомления на мобильный телефон.

 

Сегодня детектор отсутствия касок использует несколько крупных производственных предприятий России и Белоруссии. По оценке сотрудников охраны труда, модуль сокращает количество несоблюдений техники безопасности не только потому что фактически «ловит» нарушителей, но и потому что само его наличие является действенным сдерживающим фактором против нарушений.

 

До конца ноября действуют специальные условия на тестирование и покупку детектора отсутствия касок. Позвоните нам 8-800-555-0043 или напишите вашему менеджеру и возьмите модуль в тест.

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