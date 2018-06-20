Commend и «АРМО-Системы» заключили дистрибьюторское соглашение
Commend и «АРМО-Системы» заключили дистрибьюторское соглашение
Новости участников портала \\ 04.10.2018 13:52 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Commend и «АРМО-Системы» заключили дистрибьюторское соглашение
Австрийская компания Commend и один из крупнейших российских дистрибьюторов оборудования для систем безопасности, «АРМО-Системы», объявили о партнерстве. Согласно договору, «АРМО-Системы» будет не только поставлять оборудование марки Commend для Интерком-систем на российский рынок, но и оказывать консультационные услуги и техническую поддержку на этапе выбора, инсталляции систем и гарантийного обслуживания. Линейка продуктов Commend включает устройства и ПО для организации систем голосовой связи и оповещения, которое надежно в работе и легко интегрируется с различными системами безопасности, включая системы видеонаблюдения и контроля доступа.
На рынке систем оперативно-технологической и экстренной связи компания Commend работает с 1971 г., а ее первый интерком-терминал был выпущен еще в 1972 г. Сегодня компания разрабатывает и производит широкий ассортимент оборудования и ПО для интерком-систем, предлагая решения практически для всех секторов экономики, в частности, для нефтегазовой промышленности, для различных производственных предприятий, для интерком-связи на автодорогах, в метрополитене, в «чистых» помещениях и др.
Двойной контроль качества продукции Commend на высокоавтоматизированном заводе в городе Зальцбург (Австрия) позволяет получать на выходе надежный проверенный продукт, который соответствует заявленным характеристикам, поскольку интерком-устройства проверяются на уровне компонентов и на уровне уже готового изделия. Более того, процессы разработки и производства оборудования Commend соответствуют требованиям европейских стандартов. В частности, компания имеет сертификат BVQI (Bureau Veritas Quality International) под номером AT12464Q на соответствие EN ISO 9001:2008.
Высокое качество и бесперебойность связи относится к ключевым преимуществам интерком-систем Commend. Диапазон частот, воспроизводимых терминалами, варьируется в диапазоне от 20 Гц до 16 кГц (eHD Voice), что практически полностью охватывает спектр человеческого слуха. В дополнение к этому, периферийные устройства Commend обеспечивают двустороннюю связь и позволяют говорить и слушать одновременно благодаря фирменной технологии OpenDuplex®, а поддержка «интеллектуальной настройки громкости» (запатентованная функция IVC) позволяет автоматически в режиме реального времени настраивать громкость звука исходя из уровня фоновых шумов.
Центром интерком-системы Commend является сервер, к которому подключаются периферийные терминалы голосовой и видеосвязи. При этом связь между сервером и терминалами может быть организована по стандартам Analog, Digital, IP и/или SIP (в зависимости от модификации устройств). Сами терминалы Commend имеют огромное количество модификаций: взрывобезопасные, антивандальные, терминалы «SOS» для тоннелей, офисные модели и медицинские для операционных, терминалы в виде стоек для метрополитена, аэропортов, ж/д вокзалов и торговых центров, а также для проектов «Безопасный город» для установки на городских площадях и в местах большого скопления людей.
Совместимость с системами телефонной и радио связи расширяет возможности интерком-систем Commend. Так, бесшовная интеграция с АТС обеспечивает выход через голосовые терминалы на линии городской и мобильной связи. Одно из практических применений такого решения: водитель вызывает диспетчера через терминал экстренной связи на автомагистрали, а диспетчер соединяет его с необходимой службой, например, полицией, скорой помощью или МЧС. Кроме того, интерком-системы Commend позволяют использовать радиостанции различных производителей, работающие по протоколам Tetra и DMR, в качестве переносных терминалов, которые по функционалу будут идентичны стационарным фирменным терминалам.
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