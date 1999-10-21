ЧОО "Интер-Урал"

ЧОО "Интер-Урал"

Новости участников портала \\ 15.01.2019 12:00

ЧОО "Интер-Урал" Город: Екатеринбург Адрес: ул. Шейнкмана, 111 Телефон: (343) 287-70-00 Доп. телефоны: 287-38-51 Сайт: http://inter-ural.com

ООО ЧОО «Интер-Урал» было создано 21.10.1999.


В состав охранного объединения «Интер-Урал», созданного на базе ООО ЧОП «Интерлок-Е», входит 18 частных охранных организаций, оказывающих комплексные услуги в области обеспечения безопасности и охраны юридических и физических лиц на территории Уральского региона в соответствии с требованием действующего законодательства.

 

Объединение «Интер-Урал» является одним из самых крупных областных образований. Общее количество работающих в объединении составляет более 3500 человек.


Мы обеспечиваем систему охраны промышленных предприятий таких как: ОАО «ЕВРАЗ-Нижнетагильский металлургический комбинат», ОАО «ЕВРАЗ-Качканарский горно-обогатительный комбинат», ОАО «ЕВРАЗ-Высокогорский горно-обогатительный комбинат», филиал «ЕВРАЗ-НТМК Нижне-Салдинский металлургический завод».
Аналогичные подразделения охранного объединения «Интер-Урал» расположены в Центральном, Западносибирском и Дальневосточных регионах, в городах Москва, Новокузнецк, Кемерово, Находка и других.«»

 
Клиентская база объединения по г. Екатеринбургу насчитывает более 200 компаний:

  • Крупные торгово-развлекательные центры: «Мега», «Гринвич», «Стокман»;
  • Гостиничный бизнес: «Нордиус Отель», отель «Парк Инн»;
  • Медицинские учреждения: «Европейский медицинский центр «УГМК-Здоровье»;
  • Финансовые организации: «ЮниКредитБанк», ООО «КБ Урал-Финанс», «Промсвязьбанк», ОАО «Оргрэсбанк», ПРБ-Банк «Райффайзенбанк», ОАО «УралТрансбанк» и др.
  • Автосалоны: «Автобан-Запад», «Автобан-Юг», «Автовек»;
  • Культурно-развлекательные комплексы (театры, рестораны, кафе, клубы), и др..

 

Объединение предлагает следующие виды услуг:

 

  • Физическая охрана объектов и имущества;
  • Охрана физических лиц;
  • Пультовая радиоохрана;
  • Охрана и сопровождение грузов по территории РФ.

Первостепенное значение уделяется подбору и подготовке кадров объединения.

 

НОУ ДПО «академия безопасности предпринимательства» осуществляет обучение и подготовку частных охранников объединения, используются современные методы и информационные ресурсы. НОУ ДПО имеет разрешение на прием квалификационных экзаменов на охранников 6,5 и 4 разряда.

 

ООО «Юридическое сопровождение бизнеса» оказывает юридическую помощь в разрешении конфликтных ситуаций, спорах хозяйствующих субъектов.

 

Техническую защищенность объектов обеспечивает ООО «Урал» и ООО «Компания «ТСО», уставными задачами, которых является проектирование, монтаж и обслуживание технических средств охраны.

В объединении налажена пультовая охрана объектов, имеются выделенные радиочастоты.


Услуги в области обеспечения безопасности основаны на постоянном консультировании, оперативном сопровождении и индивидуальном подходе к каждому клиенту.
Объединение заинтересовано в долгосрочном обслуживании клиентов.
Гибкая ценовая политика, в зависимости от уровня сложности объекта.

  • Основные клиенты компании:

    -Торгово-развлекательные центры;

    -Промышленные предприятия;

    -Гостиничный бизнес;

    -Медицинские учреждения;
    -Финансовые организации;
    -Автосалоны

    -Культурно-развлекательные комплексы.

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