Новости участников портала \\ 15.01.2019 12:00

ЧОО "Интер-Урал" Город: Екатеринбург Адрес: ул. Шейнкмана, 111 Телефон: (343) 287-70-00 Доп. телефоны: 287-38-51 Сайт: http://inter-ural.com

ООО ЧОО «Интер-Урал» было создано 21.10.1999.



В состав охранного объединения «Интер-Урал», созданного на базе ООО ЧОП «Интерлок-Е», входит 18 частных охранных организаций, оказывающих комплексные услуги в области обеспечения безопасности и охраны юридических и физических лиц на территории Уральского региона в соответствии с требованием действующего законодательства.

Объединение «Интер-Урал» является одним из самых крупных областных образований. Общее количество работающих в объединении составляет более 3500 человек.



Мы обеспечиваем систему охраны промышленных предприятий таких как: ОАО «ЕВРАЗ-Нижнетагильский металлургический комбинат», ОАО «ЕВРАЗ-Качканарский горно-обогатительный комбинат», ОАО «ЕВРАЗ-Высокогорский горно-обогатительный комбинат», филиал «ЕВРАЗ-НТМК Нижне-Салдинский металлургический завод».

Аналогичные подразделения охранного объединения «Интер-Урал» расположены в Центральном, Западносибирском и Дальневосточных регионах, в городах Москва, Новокузнецк, Кемерово, Находка и других.«»



Клиентская база объединения по г. Екатеринбургу насчитывает более 200 компаний:

Крупные торгово-развлекательные центры: «Мега», «Гринвич», «Стокман»;

Гостиничный бизнес: «Нордиус Отель», отель «Парк Инн»;

Медицинские учреждения: «Европейский медицинский центр «УГМК-Здоровье»;

Финансовые организации: «ЮниКредитБанк», ООО «КБ Урал-Финанс», «Промсвязьбанк», ОАО «Оргрэсбанк», ПРБ-Банк «Райффайзенбанк», ОАО «УралТрансбанк» и др.

Автосалоны: «Автобан-Запад», «Автобан-Юг», «Автовек»;

Культурно-развлекательные комплексы (театры, рестораны, кафе, клубы), и др..

Объединение предлагает следующие виды услуг:

Физическая охрана объектов и имущества;

Охрана физических лиц;

Пультовая радиоохрана;

Охрана и сопровождение грузов по территории РФ.





Первостепенное значение уделяется подбору и подготовке кадров объединения.

НОУ ДПО «академия безопасности предпринимательства» осуществляет обучение и подготовку частных охранников объединения, используются современные методы и информационные ресурсы. НОУ ДПО имеет разрешение на прием квалификационных экзаменов на охранников 6,5 и 4 разряда.

ООО «Юридическое сопровождение бизнеса» оказывает юридическую помощь в разрешении конфликтных ситуаций, спорах хозяйствующих субъектов.

Техническую защищенность объектов обеспечивает ООО «Урал» и ООО «Компания «ТСО», уставными задачами, которых является проектирование, монтаж и обслуживание технических средств охраны.

В объединении налажена пультовая охрана объектов, имеются выделенные радиочастоты.



Услуги в области обеспечения безопасности основаны на постоянном консультировании, оперативном сопровождении и индивидуальном подходе к каждому клиенту.

Объединение заинтересовано в долгосрочном обслуживании клиентов.

Гибкая ценовая политика, в зависимости от уровня сложности объекта.