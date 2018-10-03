«Четырехглазая» новинка AXIS – наружная 4-сенсорная камера с 2x оптическим зумом и ...
«Четырехглазая» новинка AXIS – наружная 4-сенсорная камера с 2x оптическим зумом и ИК-прожектором
Новости участников портала \\ 18.02.2019 14:25 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Четырехсенсорное устройство P3717-PLE является экономически выгодным решением и представляет собой 4 сетевые камеры с единым IP-адресом, объединенные в одном купольном корпусе диаметром 25 см.
На рынке устройств для видеонаблюдения появилась 8-мегапиксельная камера AXIS P3717-PLE c 4 модулями, получившая награду Intersec Awards 2018 в номинации «Камера видеонаблюдения года». Новинка установила новую планку качества изображения среди мультисенсорных камер. Благодаря тому, что каждый модуль снабжен моторизированным 3-6 мм вариообъективом и 2 Мп сенсором, данная 4-сенсорная камера позволяет на одном изображении детально просматривать обширную зону до 360°. Для улучшения качества видео P3717-PLE использует ряд фирменных технологий, а для обеспечения «видимости» по всему полю зрения в темное время суток – 4 разнонаправленных ИК-светодиода. Кроме того, камера снабжена ударопрочным купольным корпусом (IK09) с защитой по IP66/IP67 и может работать на улице при температурах вплоть до -30 °С.
Четырехсенсорное устройство P3717-PLE является экономически выгодным решением и представляет собой 4 сетевые камеры с единым IP-адресом, объединенные в одном купольном корпусе диаметром 25 см. Камеры подключаются к видеосистеме одним кабелем и обеспечивают простоту и удобство в управлении с помощью лицензионной фирменной платформы Camera Station или любого ONVIF-совместимого ПО. Немаловажно, что 4-сенсорная камера способна стабильно работать в 80-градусном температурном диапазоне (от -30 до +50 °С), в том числе в снег, дождь или град, поскольку имеет герметичный корпус (IP66/IP67). Кроме того, она способна выдерживать удары по IK09, поэтому может устанавливаться в местах с риском вандализма.
Максимально гибкое конфигурирование поля зрения и формата итогового изображения обеспечивается как оптическим зумом, так и конструкцией устройства, которая предусматривает выбор положения видеомодулей. Все 4 модуля камеры P3717-PLE крепятся на кольцевой направляющей, по которой их можно перемещать вручную. Кроме того, они могут поворачиваться в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также вращаться вокруг продольной оси. Наряду с этим, каждый объектив способен осуществлять 2-кратное оптическое зуммирование, а управлять их фокусным расстоянием (3-6 мм) и фокусировкой данная 4-сенсорная камера позволяет удаленно по сети. При этом углы обзора оптики могут настраиваться в диапазоне от 49° до 96° по горизонтали и от 27° до 53° по вертикали.
Полный захват сцены на 360° обеспечивается при симметричном расположении модулей (с равными промежутками), а также малом фокусном расстоянии оптики. Так, AXIS P3717-PLE имеет преимущество перед панорамными камерами типа «рыбий глаз», поскольку формирует изображение с высоким качеством без существенных искажений. Помимо трансляции круговой панорамы, 4-сенсорная камера может вести обзорную съемку с меньшим углом и одновременно передавать детализированную картинку отдельных участков с оптическим «приближением» до 2 крат. Для этого необходимо сдвинуть модули вместе и увеличить фокусное расстояние одного из них. Наряду с этим, P3717-PLE позволяет осуществлять видеонаблюдение за 4 различными зонами, установив требуемое положение модулей и фокусное расстояние оптики. Следует отметить, что каждый сенсор формирует изображение с 2 Мп, а итоговое видео с разрешением 4 х 1920х1080 пикс. передается при 30 к/с в форматах H.264 или MJPEG.
P3717-PLE способна вести съемку при любой освещенности: ее конструкция предусматривает 4 разнонаправленных ИК-светодиода, а чувствительность КМОП-сенсоров достигает 0,17/0,04 лк в режимах «день»/«ночь». Светодиоды камеры обеспечивают равномерную круговую подсветку на 360° с дальностью до 15 м при экономном потреблении электроэнергии и большом сроке службы. Для получения высокого качества картинки в режиме «день» данная 4-сенсорная камера использует имеющиеся в ней функции AXIS Lightfinder и Forensic WDR. Они позволяют сохранять реалистичную цветопередачу при любой освещенности, а также не допускают засветки отдельных областей в кадре при переменной освещенности сцены. Благодаря такому функционалу P3717-PLE будет особенно полезна для видеоконтроля больших по площади открытых территорий, перекрестков, а также при установке на наружных углах зданий.
Обнаруживать подозрительные объекты и выявлять потенциально опасные ситуации во всех контролируемых зонах P3717-PLE позволяет предустановленный детектор движения AXIS Video Motion Detection, «обслуживающий» все 4 видеомодуля, а также детектор воздействий. При возникновении тревожного события новая 4-сенсорная камера активирует системы оповещения и запустит установленные сценарии реагирования. В случае, когда требуется мгновенное информирование оператора о появлении объектов в зоне видеоконтроля, пересечении виртуальных заграждений, нахождении объектов в выбранной зоне дольше установленного времени и т. д., рекомендуется приобрести ПО AXIS Perimeter Defender, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard и др.
Новая 4-сенсорная камера видеонаблюдения P3717-PLE марки AXIS доступна для заказа в компании «АРМО-Системы». Чтобы получить дополнительную информацию о данном устройстве AXIS, а также узнать о других камерах наблюдения данной марки, обращайтесь по электронному адресу armosystems@armo.ru или по телефону +7 (495) 787-33-42 в отдел продаж компании «АРМО-Системы» – официального дистрибьютора IP-оборудования и ПО компании AXIS Communications в России.
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