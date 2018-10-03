CBC Group выпустила уличные камеры IPN6702SV с Full HD при 30 к/с для работы и при -40°

Новости участников портала \\ 17.12.2018 13:47 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Созданные для эксплуатации в наружных условиях, камеры IPN6702SV обеспечивают круглосуточный видеоконтроль и позволяют удаленно выбирать угол обзора моторизированной оптики для настройки ракурса съемки.

Ассортимент продуктов компании CBC Group пополнили наружные камеры IPN6702SV, которые используют 1/2,8” КМОП-сенсор и создают высококачественное изображение с разрешением Full HD. Новинки снабжены коротко-/длиннофокусной вариофокальной оптикой, прожектором с адаптивной ИК-подсветкой, входом/выходом тревоги и аудиоканалом. Кроме того, камера наружного наблюдения имеет предустановленный пакет видеоаналитики VCApresence, функционал которого можно дополнить опциональными модулями. Для безотказной работы в уличных условиях камеры IPN6702SV поставляются в термокожухе с IP66 и солнцезащитным козырьком, а их питание можно организовать по технологии PoE либо напрямую от источника 12 V DC.

Созданные для эксплуатации в наружных условиях, камеры IPN6702SV обеспечивают круглосуточный видеоконтроль и позволяют удаленно выбирать угол обзора моторизированной оптики для настройки ракурса съемки. При этом камера наружного видеонаблюдения IPN6702SV-7311-H с 4,3-кратным объективом и углами обзора от 99° до 35° будет эффективна для видеоконтроля контрольно-пропускных пунктов, ворот и подъездов к зданиям, а модель IPN6702SV-7311-V722-H с регулировкой обзора 3,1х объектива в пределах 39°-17° — для охраны периметров. Для монтажа этих наружных моделей в ассортименте GANZ имеются различные аксессуары, в том числе адаптеры для установки на углу здания и мачте.

Быстрая адаптация новой камеры GANZ к резким изменениям уровня освещенности обеспечивается за счет использования 1/2,8-дюймового 2 Мп чувствительного элемента Starvis марки Sony, DC-Iris автодиафрагмы и функции True WDR. Высокая чувствительность сенсора позволяет получать от IPN6702SV информативное цветное изображение при освещенности вплоть до 0,03 лк (в режиме накопления кадров). Для детализированного видеоконтроля в темное время суток камера наружного видеонаблюдения оборудована ИК-прожектором с адаптивной технологией подсветки Smart IR. Показатель максимальной дальности подсветки у моделей IPN6702SV-7311-H и IPN6702SV-7311-V722-H различается и составляет 40 и 60 метров соответственно.

Предустановленное в наружные камеры ПО видеоанализа VCApresence позволяет фиксировать различные изменения в зоне обзора. В частности, можно настроить высокоточную детекцию движения в выбранных зонах в кадре, число которых может достигать 40, выявлять остановку/праздношатание и попытки закрыть объектив или изменить ракурс видеосъемки камеры и другие события. За счет реализации в VCApresence алгоритма самообучения, наружная камера видеонаблюдения быстро подстраивается к особенностям наблюдаемой сцены и снижает частоту ложных срабатываний. Мощное ядро программы VCAsys позволяет сохранять настройки в резервном файле и в случае необходимости восстанавливать их из него.

Расширить интеллектуальные возможности камеры видеонаблюдения можно с помощью опциональных модулей видеоаналитики. С модулем VCAcount камера будет вести подсчет людей и/или транспортных средств по двум направлениям с точностью 95%, отфильтровывая ложные цели. При установке интеллектуального ПО VCAdetect с поддержкой 3D калибровки камера наружного видеонаблюдения получит возможность сортировать объекты в секторе обзора по их размерам, регистрировать вход/выход людей из заданной зоны, отслеживать появление/исчезновение, направление движения и остановку. Премиальный пакет VCApro с обзорным трекером и функцией распознавания цветов будет полезен при контроле обширных наружных территорий.

Дополнительно нарастить функционал камеры можно с использованием внешнего микрофона и динамика. Кроме того, камера наружного видеонаблюдения имеет вход тревоги, к которому можно подключить, например, охранный датчик, фиксирующий открытие ворот, пересечение ограды или разбития стекла, не входящих в зону обзора камеры, и использовать его в качестве дополнительного триггера тревоги. Свободный «тревожный» выход наружной камеры можно зарезервировать для сирены или световой сигнализации. Также при обнаружении тревожной ситуации на объекте IPN6702SV способны активировать локальную запись видео на 32-гигабайтную карту памяти, которая приобретается отдельно.

Новые камеры наружного видеонаблюдения IPN6702SV-7311-H и IPN6702SV-7311-V722-H марки GANZ доступны для заказа в компании «АРМО-Системы». Для получения дополнительной информации на эти и другие камеры торговой марки GANZ обращайтесь в центральный или региональные офисы компании «АРМО-Системы», являющейся официальным российским дистрибьютором оборудования CBC Group.