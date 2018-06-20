Bosch выпустила считыватель отпечатков пальцев c IK09, IP67 и интерфейсами RS485, Wiegand и ...
Bosch выпустила считыватель отпечатков пальцев c IK09, IP67 и интерфейсами RS485, Wiegand и Ethernet
Новости участников портала \\ 24.10.2018 14:11 \\ АРМО-Системы \\ Москва
BioEntry будет востребован на объектах с жесткими требованиями к безопасности, т.к. использует передовой алгоритм распознавания отпечатка и двойную подсветку пальца.
В предложениях Bosch появился считыватель BioEntry W2, представляющий собой комплексное решение для максимально быстрой и точной проверки подлинности личности по отпечаткам пальцев и RFID-картам. BioEntry рассчитан для работы на крупных объектах (до 500 000 сотрудников) внутри или снаружи помещений (IP67, до -20 °C), в том числе и в местах с опасностью вандализма (IK09). Специальный алгоритм распознавания отпечатка предусматривает защиту от муляжей, при этом данный считыватель отпечатков пальцев снабжен функцией «тревожный палец». Немаловажно, что BioEntry поддерживает карты большинства популярных форматов (HID iCLASS SE, EM, MIFARE и др.) и может подключаться не только через традиционные интерфейсы RS485 и Wiegand, но и по протоколу TCP/IP.
Новый считыватель отпечатков пальцев BioEntry компании Bosch Security Systems рассчитан для работы на крупных предприятиях и организациях, численность персонала которых достигает 500 000 человек. Базируясь на 4-ядерном процессоре с тактовой частотой 1,2 ГГц, он обеспечивает особо высокую скорость распознавания (до 1:150 000 в секунду при сравнении биометрических шаблонов). В режиме идентификации (1:N) считыватель может использовать до 200 000 шаблонов, а в режиме верификации (1:1) – до 1 миллиона. Следует отметить, что шаблоны отпечатков пальцев имеют размер 272 x 320 пикс. и разрешение 500 точек на дюйм, а для их хранения считыватель имеет встроенную память объемом 2 ГБ.
Идентификация одновременно по картам EM/HID iCLASS SE/HID Prox/MIFARE и др. и отпечаткам пальцев позволяет устанавливать личность с высокой точностью. Благодаря тому, что BioEntry имеет встроенный мультиформатный карт-ридер, его можно использовать на объектах, где уже применяются идентификаторы соотвествующих форматов. Кроме того, этот считыватель отпечатков пальцев легко интегрируется в СКУД практически любой конфигурации, поскольку может взаимодействовать с контроллером как через традиционные интерфейсы Wiegand и RS485, так и через Ethernet по протоколу TCP/IP и получать электропитание по технологии PoE.
BioEntry будет востребован на объектах с жесткими требованиями к безопасности, т.к. использует передовой алгоритм распознавания отпечатка и двойную подсветку пальца. Этот алгоритм позволяет оценить естественность касания по динамическим признакам, отличающим «настоящий» палец от подделки (размытие границ, искажение и др.). В то же время, с помощью двойной подсветки – белым и ИК-светом – данный считыватель отпечатков пальцев с высокой достоверностью выявляет муляжи из глины, силикона, пластика или резины любых цветов.
Функция «тревожного пальца», предусмотренная в считывателе, обеспечит защиту от проникновения на объект путем принуждения, когда злоумышленник заставляет сотрудника прислонить свой палец. Новый считыватель отпечатков пальцев BioEntry позволяет вносить на сотрудника несколько отпечатков (до 10), один из которых может быть выбран как «тревожный». В случае возникновения описанной ситуации сотруднику будет достаточно приложить к сканирующей поверхности тот палец, шаблон которого был назначен «тревожным». Тогда дверь откроется, а контроллер незамедлительно отправит сигнал тревоги на пульт службы охраны.
BioEntry работоспособен как внутри, так и снаружи помещений при температурах от -20 до +50 °С и высокой влажности, а его корпус защищен от ударов в соответствии с IK09. При этом считыватель отпечатков пальцев совместим не только с разными контроллерами, но и с системой безопасности BIS (Building Integration System) компании Bosch. Данная система объединяет подсистемы охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, различных инженерных систем, а также автоматики. Следует отметить, что при работе в составе BIS шаблоны отпечатков пальцев заносятся и хранятся в защищенной базе ACE SQL Server.
Новые считыватели отпечатков пальцев Bosch BioEntry W2 уже доступны для заказа по цене от 66 219 руб. в компании «АРМО-Системы» – официального поставщика продукции Bosch в России. Чтобы получить дополнительную информацию об этих новинках, а также другом оборудовании и ПО производства Bosch Security Systems, обращайтесь по эл. адресу armosystems@armo.ru или по тел. 8 800 787-33-43 в отдел продаж «АРМО-Системы», а также в региональные офисы «АРМО».
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