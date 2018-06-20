Bosch Security обновила ПО BVMS Professional до версии 9.0
Bosch Security обновила ПО BVMS Professional до версии 9.0
Новости участников портала \\ 26.11.2018 13:28 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Интеллектуальный поиск видео в архиве системы BVMS Professional 9.0 осуществляется за считанные секунды.
Новая версия ПО BVMS Professional 9.0 компании Bosch Security Systems позволяет создавать крупные системы видеонаблюдения и имеет более широкие возможности работы с видео, в том числе с изображением стандарта Ultra HD/H.265. Это программное обеспечение использует мощности графического ядра видеокарты при декодировании видео, увеличивая производительность и сводя перебои в работе системы практически к нулю. При этом время поиска архивных файлов сокращается до нескольких секунд независимо от размера архива. Полезным дополнением для пользователей системы на платформе BVMS Professional 9.0 станет функция Bosch Video Stitcher, которая программно «склеивает» видео с нескольких камер (до 16) в целостное панорамное изображение.
Повысить эффективность мониторинга больших по площади территорий, в том числе с массовым скоплением людей, позволяет новая функция Bosch Video Stitcher системы BVMS Professional 9.0, которая собирает изображения от 2-16 Security камер в так называемую «бесшовную панораму». Оператор просто выбирает камеры, видео от которых он хочет объединить, а общая картина объекта складывается автоматически средствами программного обеспечения. Благодаря такому функционалу оператор видеосистемы Bosch Security сможет работать с изображением от 16 камер как с единым, увеличивая и уменьшая его масштаб, а не перебирать видео поканально, как это было раньше.
Безотказная работа видеосистемы на базе 9-й версии ПО BVMS возможна без приобретения дополнительных средств резервирования, поскольку в программе предусмотрены алгоритмы реакции системы на самые распространенные виды сбоев. Например, при возникновении ошибок на стороне сервера записи, обрыве IP соединения и нарушениях в работе накопителей, видео от камер не потеряется, а будет автоматически перенаправлено на доступные для записи платформы: локальные карты памяти, дополнительные накопители и т.д. Более того, специалисты Bosch Security предусмотрели «переброску» всех ключевых функций системы видеонаблюдения на клиентскую сторону при отказе основного сервера Management Server.
Интеллектуальный поиск видео в архиве системы BVMS Professional 9.0 осуществляется за считанные секунды. При этом в качестве параметров поиска можно выбрать движение в выбранной области, вход/выход человека из определенной зоны, появление/исчезновение предметов, выявление праздношатающихся и др., а правила поиска в этом ПО от Bosch Security можно изменять и корректировать в любой момент. На примере магазинной кражи: сотрудник службы безопасности может обозначить участок, где произошло хищение, и даже указать конкретную полку стеллажа, на которой находился украденный товар. После этого средствами ПО будут исследованы все файлы, связанные с этим местом, на предмет подозрительной активности.
Быстрый отклик новой системы Bosch Security обеспечивается за счет разгрузки процессора рабочей станции и декодирования видео на мощностях графического ядра видеокарты. Это же решение позволило отображать множество видеопотоков качества Ultra HD без задержек. Вместе с тем, ПО Bosch Security поддерживает технологию Streamlining, автоматически подбирающую оптимальное разрешение видео при его выводе на экран в мульти- или полноэкранном режиме: при просмотре полного или увеличенного изображения будет доступно максимальное разрешение, а при мультиэкранном просмотре — более низкое.
Прямая интеграция BVMS Professional 9.0 возможна с системами охранной сигнализации Bosch Security серии B и G, а также с цифровой системой звукового оповещения Bosch Praesideo. Благодаря этому с рабочего места оператора службы безопасности можно осуществлять визуальный контроль, ставить/снимать объект с охраны и передавать сообщения по громкой связи. При комбинировании BVMS с платформой Bosch Building Integration System (BIS), пользователь получает самый полный функционал для управления системой безопасности здания. Кроме того, через интерфейс BVMS Professional 9.0 можно также получать данные от систем распознавания лиц, идентификации автомобильных номеров, модулей серверной видеоаналитики и радиолокационного оборудования, контролирующего дорожное движение.
Новая версия ПО Bosch BVMS Professional 9.0 для охранного видеонаблюдения уже появилась на российском рынке и доступна для заказа в копании «АРМО-Системы». Чтобы узнать больше об этом ПО или других продуктах Bosch Security Systems для систем безопасности, обращайтесь по электронному адресу armosystems@armo.ru или по телефону 8 (800) 700 33 43 в отдел продаж компании «АРМО-Системы», официального российского поставщика IP-оборудования и ПО компании Bosch.
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