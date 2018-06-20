Bosch MIC IP fusion 9000i: камеры видеонаблюдения для съемки в видимом и инфракрасном ...
Bosch MIC IP fusion 9000i: камеры видеонаблюдения для съемки в видимом и инфракрасном спектрах
Новости участников портала \\ 16.11.2018 13:19 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Другая интеллектуальная функция MIC IP fusion 9000i — сбор метаданных со встроенных оптического и тепловизионного модулей.
Новые камеры Bosch MIC IP fusion 9000i разработаны для видеонаблюдения в экстремальных уличных условиях и работают при температурах от -40°C до +65°C: им не страшны ни вибрация, ни удары, ни коррозия, а их цельнометаллический корпус защищен по классам IK10/IP68. Важным преимуществом новой линейки является то, что эти уличные поворотные камеры видеонаблюдения всегда передают информативное изображение, поскольку работают в видимом и инфракрасном диапазоне одновременно, используя для этого оптический и тепловизионный блоки. Благодаря этому, они будут эффективны для видеонаблюдения на объектах транспорта, промышленности и коммерции, где необходимо раннее обнаружение событий тревоги.
Мощной камере — мощная видеоаналитика. Система Bosch Intelligent Video Analysis (IVA), установленная в MIC IP fusion 9000i, адаптирована под эти уличные поворотные камеры видеонаблюдения и имеет вдвое увеличенную дальность детекции движения в отличие от предыдущих версий. Усовершенствованная система видеоаналитики остается активной даже в то время, когда оператор вручную манипулирует поворотным механизмом. Более того, IVA распознает события по множеству сценариев, содержит настраиваемые фильтры для идентификации объектов и исключения ложных срабатываний, поддерживает функции подсчета людей и оценки плотности толпы и другие актуальные для уличного видеонаблюдения возможности.
Другая интеллектуальная функция MIC IP fusion 9000i — сбор метаданных со встроенных оптического и тепловизионного модулей. Метаданные накладываются на видеопотоки и позволяют быстро найти нужные кадры в многочасовом архиве. Используя метаданные, уличная поворотная камера видеонаблюдения позволяет настроить оповещение оператора в режиме реального времени на неприметные на первый взгляд события в кадре, зафиксированные, к примеру, тепловизором. Для калибровки видеоаналитики нужно лишь указать, на какой высоте над уровнем земли установлена поворотная камера, а внутренний датчик позиционирования автоматически соберет остальную информацию, необходимую для прецизионной настройки.
Эффективность видеоконтроля в видимом диапазоне спектра обеспечивается тем, что эти уличные поворотные камеры видеонаблюдения Bosch используют Full HD сенсор и формируют информативное изображение с фреймрейтом до 60 к/с даже при сверх низкой освещенности, а их светочувствительность в режимах «день/ночь» составляет 0,0077/0,0008 лк. При этом для экономии ресурсов видеосистемы MIC IP fusion 9000i используют передовой видеокодек H.265 и интеллектуальную систему динамического шумоподавления, а высокую детализацию картинки при неблагоприятных уличных условиях обеспечивают функции HDR 120 дБ и «Антитуман». Важно отметить, что уличные камеры видеонаблюдения поставляются с 30-кратным трансфокатором и позволяют вести детальный мониторинг зон объекта, удаленных практически на 2 км.
Производитель предлагает камеры с одним из трех вариантов тепловизионного модуля для оптимальной видеосъемки в инфракрасном режиме. Так, уличные поворотные камеры видеонаблюдения MIC-9502-Z30xQS поставляются с тепловизором, фокусное расстояние оптики, разрешение и фреймрейт которого составляют 19 мм, 320х240 пикс. (QVGA) и 9 Гц соответственно. Вместе с тем, в новую серию входят поворотные уличные камеры с VGA разрешением тепловизионного изображения (640х480 пикс.), использующие 50 мм объектив и поддерживающие частоту 9/30 Гц — это модели MIC-9502-Z30xVS/Z30xVF. Дальность обнаружения людей и транспортных средств для VGA моделей в 2,3 раза больше, чем для камер с QVGA, и составляет 1500 и 3550 м против 635 и 1540 метров.
Цельнометаллический корпус 9000i-х моделей является сверхнадежным, обеспечивая высокую стойкость к сильным ударам, длительному воздействию низкочастотных вибраций и коррозионно-опасных сред. Разработанные для эксплуатации в экстремальных условиях, новые уличные поворотные камеры видеонаблюдения могут работать при внешних температурах от -40°C до +65°C и отличаются от многих аналогов повышенной герметичностью корпуса в соответствии с классом IP68. Для того чтобы дождь, снег, грязь и обледенение не ухудшали информативность видео, у этих уличных камер видеонаблюдения предусмотрен встроенный стеклоочиститель с мягкой силиконовой щеткой и система обогрева смотровых окон.
Износостойкий поворотный механизм уличной камеры использует бесщеточный двигатель, не допускающий люфта при движении и рассчитанный на длительную непрерывную эксплуатацию. За счет замкнутой системы управления Pan/Tilt механизмом с 15-битным датчиком положения, уличные поворотные камеры видеонаблюдения обеспечивают фиксацию координат при повороте/наклоне на 360°/296° и возврат в исходное положение с точностью ±0,17°, даже если поворотное устройство сместилось из-за резкого порыва ветра. При этом MIC-9502-Z30 позволяют запрограммировать до 256 предустановок и 4 маршрутов видеонаблюдения со скоростями поворота от 0,2 до 120°/с, и наклона в пределах 0,2- 90°/с.
Новые уличные поворотные камеры видеонаблюдения Bosch MIC IP fusion 9000i уже доступны для заказа компании в «АРМО-Системы» по розничным ценам от 1 808 597 pуб. Чтобы получить дополнительную информацию об этих моделях и других продуктах Bosch для систем охранного видеонаблюдения, обращайтесь по электронному адресу armosystems@armo.ru или по телефону +7 (495) 787-33-42 в отдел продаж компании «АРМО-Системы» – официального дистрибьютора IP-оборудования и ПО компании «Bosch Системы Безопасности» в России.
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