Новости участников портала \\ 03.02.2017 12:54 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Компания из Чебоксар «Волга Сейфити» предлагает огромный ассортимент (более 30 000 наименований) видеонаблюдения и других средств безопасности. По условиям партнерского соглашения «Эксклюзивный дилер ВИДЕОГЛАЗ» на все товары действуют низкие цены без накруток, а на качество любой единицы продукции распространяются партнерские гарантии.

Для удобства выбора товаров из столь обширного ассортимента (более 30 000 позиций от более 400 торговых марок лучших российских и зарубежных изготовителей) в рамках франшизы для «Волга Сейфити» был создан современный корпоративный сайт с широкими возможностями. Товары очень удобно подбирать по параметрам, а вся история заказов автоматически сохраняется в личном кабинете. Кроме того, прямо на сайте можно составить коммерческое предложение, рассчитать стоимость работ и т.п.

По условиям партнерского соглашения «Эксклюзивный дилер ВИДЕОГЛАЗ» чебоксарская компания «Волга Сейфити» получает товары без посреднических накруток, причем качество всей продукции неоднократно проверено на действующих объектах, расположенных в разных уголках России – от севера до юга. Можно сказать, что по условиям франшизы компания «Видеоглаз» поставляет только продукцию высокого качества, и что цены нее не завышены.

Таким образом, партнерство с «Видеоглазом» означает низкие цены на товары высокого качества плюс всестороннюю техническую и партнерскую поддержку. Так, каждый клиент «Волга Сейфити» при возникновении какой-либо конфликтной ситуации (например, если он не удовлетворен качеством товаров или гарантийным обслуживанием от «Волга Сейфити») может обратиться напрямую к старшему партнеру - в компанию «Видеоглаз». Сотрудники «Видеоглаза» оперативно устранят его проблему, при необходимости заменив (или отремонтировав) вызвавший нарекания товар. Со специалистами «Видеоглаза» можно связаться по телефону, по электронной почте или через один из офисов компании.

В рамках франшизы проводится серьезное обучение сотрудников компании-партнера (по поставляемым приоритетным торговым маркам и т.п.), поэтому сертифицированные специалисты компании «Волга Сейфити» легко дадут любую техническую консультацию. Тем не менее, по условиям партнерского соглашения, каждый клиент вправе рассчитывать на всестороннюю техническую поддержку и со стороны старшего партнера, то есть - компании «Видеоглаз».

Источник: www.videoglaz.ru