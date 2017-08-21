Болей за наших с УМКОЙ!

Новости участников портала \\ 09.11.2017 11:39 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

Об охранных устройствах «УМКА-Юпитер» рассказали руководители самарского управления Вневедомственной охраны в рамках итогового совещания о результатах работы за 9 месяцев 2017 года.

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По словам начальника Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Самарской области Дмитрия Ганичкина, под охраной УВО уже находится более 24 тыс. объектов и в управлении не собираются останавливаться на достигнутом.

В 2018 году управлению предстоит обеспечивать порядок на чемпионате мира по футболу. Сотрудники активно готовятся охранять крупные объекты: стадионы, гостиницы, тренировочные базы и многое другое. Специально к мероприятию ведется развитие технического оснащения УВО. Одним из таких устройств нового поколения являются охранные браслеты «УМКА» для мониторинга координат и адресной безопасности. Начальник отдела организации, внедрения и эксплуатации инженерно-технических средств охраны и безопасности УВО Денис Галинский особо отметил новинку и рассказал о ее использовании для безопасности детей и пожилых людей.

Разработчики компании «Элеста» добавили в «УМКУ-Юпитер» самые важные функции:

Определение местоположения;

Кнопка SOS;

Быстрый звонок;

Обмен текстовыми/звуковыми сообщениями;

Контроль геозон;

Датчик снятия.

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«Умка-Юпитер» является универсальным устройством быстрого реагирования в любых чрезвычайных ситуациях и подходят для применения, как в семье, так и на службе.Возможно, «УМКА»станет одним из главных помощников для обеспечения безопасности на предстоящем чемпионате мира по футболу.

По материалам: «Комсомольской правды».